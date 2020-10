LE MANS – Balapan MotoGP Prancis 2020 menjadi race yang mungkin akan sangat sulit dilupakan oleh Danilo Petrucci. Sebab di balapan yang berlangsung di Sirkuit Le Mans, Prancis tersebut, Petrucci berhasil menang usai melalui musim yang sangat sulit.

Balapan itu semakin spesial untuk Petrucci karena ia mendapatkan kejutan dari sang ibu usai balapan berlangsung. Petrucci yang kala itu sedang melakukan sesi wawancara tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa ibunya melakukan video call.

Petrucci yang mengetahui hal tersebut terlihat kaget sekaligus ada rasa bahagia. Ia pun berbicara dengan ibunya yang tak bisa hadir di Sirkuit Le Mans. Padahal menurut cerita Petrucci, ibunya sering hadir di sirkuit tersebut untuk menyaksikan dirinya tampil.

Just when @Petrux9 thought his Sunday couldn't get any better! 🥇



Moments after his victory, the @ducaticorse rider received a very special surprise video call! ❤️#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/JemoWZ4p2u— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 12, 2020