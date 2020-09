FLORIDA – LA Lakers melangkah ke babak final di ajang NBA 2020. Hal itu terjadi setelah mereka berhasil menumbangkan Denver Nuggets dengan skor meyakinkan 117-107 di gim kelima Final Wilayah Barat.

Hasil tersebut membawa LA Lakers membungkus tiket final usai sebelumnya juga meraih kemenangan di gim pertama, kedua dan keempat. Anthony Davis dan kolega hanya kehilangan gim ketiga saat mereka takluk 114-106 dari Nuggets.

Lolosnya Lakers ke final jelas cukup dinantikan bagi para penggemar mereka. Sebab pencapaian serupa terakhir kali terjadi pada satu dekade yang lalu atau tepatnya pada 2010.

LeBron James jadi pemain penting dalam keberhasilan Lakers menumbangkan Nuggets di Final Wilayah Barat kali ini. James mencetak 38 poin, 16 rebound, dan 10 asis. Jumlah tersebut termasuk sembilan poin beruntun di menit-menit akhir.

Sementara di kubu Nuggets, Jerami Grant dan Nikola Jokic saling bahu membahu untuk memberikan perlawanan. Kedua pemain sama-sama mengemas 20 poin di gim kelima ini. Namun, hal itu ternyata masih belum cukup untuk meladeni dominasi para pemain Lakers.

LEBRON TRIPLE TO GIVE HIM 16 IN THE 4TH, 35 FOR THE GAME!



1:57 left in Game 5 on TNT pic.twitter.com/QgWzjkvUO7 — NBA (@NBA) September 27, 2020