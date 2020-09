ORLANDO – Pelatih Los Angeles (LA) Lakers, Frank Vogel, memuji kinerja unit pertahanan timnya saat mengalahkan Houston Rockets, Jumat 11 September 2020 pagi WIB. Sebab, mereka berhasil menekan andalan lawan, James Harden, hingga minim kontribusi.

LA Lakers sukses meraih kemenangan pada gim keempat Playoff NBA 2019-2020 Wilayah Barat atas Houston Rockets dengan skor 110-100 di AdventHealth Arena, Orlando. Salah satu kunci kemenangan pada pertandingan tersebut adalah mencegah James Harden memasuki area tembak dengan nyaman.

Secara tim, LA Lakers sukses membatasi peluang menembak Houston Rockets menjadi hanya 43,4%. Akibatnya, James Harden sulit menyamai rataan tembakan per gim, yakni 34,4 poin per gim. Pemain berusia 31 tahun itu hanya menyumbang 21 poin.

“Itu merupakan senjata yang sangat kuat dalam babak playoff. Sangat kuat seperti kehadiran superstar. Jika Anda memiliki pertahanan elit, itu bisa menjadi bintang ketiga Anda,” papar Frank Vogel, dikutip dari ESPN, Sabtu (12/9/2020).

Pendapat senada disampaikan bintang LA Lakers, LeBron James. King James mengakui Harden adalah salah satu pemain menyerang terbaik. Kesuksesan timnya menang dari Rockets tak terlepas dari kegigihan untuk tidak membiarkan James Harden masuk ke wilayah free throw.

“Kami berusaha keras menjaganya dari luar garis free throw. Itu adalah salah satu game plan kami. Jadi, kami hanya berusaha mengeliminasi apa pun yang kami bisa darinya karena James Harden sangat handal menembak dari posisi mana pun,” tukas LeBron James.

Kemenangan itu membuat LA Lakers dalam posisi nyaman. Mereka kini unggul dengan skor 3-1 setelah gim keempat dari best of seven. Gim kelima dijadwalkan berlangsung pada Minggu 13 September 2020 dini hari WIB di Orlando.

Andai LA Lakers berhasil meraih kemenangan, maka mereka akan memastikan tempat di babak semifinal wilayah barat. Sedangkan Houston Rockets harus berusaha keras mendapat kemenangan guna menjaga peluang sekaligus memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3.

