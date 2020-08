SPIELBERG ā€“ Para pembalap MotoGP 2020 kini tengah bersiap untuk menghadapi balapan seri keempat, yang mana akan berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria pada Minggu 16 Agustus 2020 malam WIB. Seperti biasanya, tiga hari sebelum balapan atau pada hari Kamis-ny,a beberapa pembalap pun akan melakukan konferensi pers.

Menariknya kali ini para pembalap yang mengikuti konferensi pers tersebut ditantang untuk melakukan suatu permainan. Keenam pembalap yang ditantang itu adalah Valentino Rossi, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Johann Zarco, Brad Binder, dan Miguel Oliveira.

Jadi, keenam pembalap yang mengikuti konferensi pers MotoGP Austria 2020 itu diberikan tantangan untuk menggambar Sirkuit Red Bull Ring dengan keadaan mata tertutup. Mendapatkan tantangan tersebut, Rossi dan kelima pembalap yang lain tampak antusias.

Oliveira menjadi pembalap pertama yang menyelesaikan tantangan tersebut. Terlihat gambarnya hampir mendekati bentuk dari Sirkuit Red Bull Ring. Lalu tak lama kelima pembalap lainnya juga menyelesaikan tantangan tersebut.

Track maps and blindfolds, just your normal press conference shenanigans! šŸ¤Ŗ



The #MotoGP riders try and draw the Red Bull Ring circuit but only being able to use their memories šŸ’Ŗ #AustrianGP šŸ‡¦šŸ‡¹ pic.twitter.com/rVTHLlGyDJ— MotoGPā„¢šŸ (@MotoGP) August 13, 2020