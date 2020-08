BRNO – Kabar buruk datang dari tim Pramac Ducati jelang balapan seri ketiga MotoGP 2020. Salah satu pembalap mereka, Francesco Bagnaia dipastikan absen pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Aumotodrom Brno, Minggu 9 Agustus 2020.

Bagnaia mengalami kecelakaan hebat saat melahap sesi latihan bebas pertama yang berlangsung Jumat (7/8/2020) sore tadi. Akibat insiden tersebut, Bagnaia dilaporkan mengalami patah tulang kering pada kaki kanannya.

BREAKING NEWS: @PeccoBagnaia ruled out of this weekend's #CzechGP! πŸ‡¨πŸ‡Ώ



The @pramacracing rider will also miss next weekend's race in Austria! 😲#MotoGP | πŸ“°https://t.co/4vnaQvv6XW