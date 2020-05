LAS VEGAS – Khabib Nurmagomedov dan Conor McGregor perlu diakui sebagai dua bintang utama Ultimate Fighting Championship (UFC) saat ini. Presiden UFC, Dana White, memberi kode kalau dua petarung utama itu bakal terlibat rematch.

Sekadar informasi, duel bertajuk UFC 229 antara Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov menciptakan rekor dari sisi pendapatan. Menurut MMA Weekly, duel pada 7 Oktober 2018 itu sukses mendatangkan total pemasukan USD86,4 juta (setara Rp1,26 triliun).

Perang kata-kata sebelum duel hingga amukan Khabib Nurmagomedov usai mengalahkan Conor McGregor menjadi daya tarik tersendiri. Wacana untuk mempertemukan keduanya dalam ring oktagon terus mengemuka. Apalagi, The Notorious begitu berambisi membalas kekalahan.

Presiden UFC, Dana White, mengakui punya rencana untuk mempertemukan lagi keduanya di ring yang sama. Pria berkebangsaan Amerikat Serikat (AS) itu bahkan sudah tidak sabar untuk mengatur lagi mega duel tersebut.

“Saya harus mengatakan, Conor vs Khabib, Conor sangat menginginkan rematch. Dan saya tentu akan sangat senang untuk menyaksikan pertarungan tersebut,” ucap Dana White, sebagaimana dimuat Essentially Sports, Minggu (3/5/2020).

Secara kebetulan, keduanya masih belum mendapatkan jadwal bertarung pada 2020. Duel Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson yang seharusnya pada 19 April 2020, dibatalkan. Namun, Conor McGregor harus menunggu sedikit lebih lama karena The Eagles akan menghadapi pemenang pertarungan UFC 249 antara Tony Ferguson vs Justin Gaethje.