BARCELONA – Pembalap Reale Avintia, Tito Rabat mencoba untuk sedikit memberikan tips kepada para pencinta MotoGP dan semua orang yang kini tengah melakukan isolasi diri di rumah. Tips yang diberikan Rabat itu terkait cara untuk menghilangkan rasa bosan versinya sendiri dan disampaikan di twitter MotoGP pada Jumat 24 April 2020.

Bagi Rabat, ada lima hal yang biasa dilakukanya untuk menghibur diri dari masa karantina akibat wabah virus corona. Tips pertama, Rabat mengatakan bangunlah lebih siang agar bisa melewati hari lebih cepat.

📝 @TitoRabat's Top 5 tips while you #StayAtHome



1- Wake up later 😴

2- Start playing video games 🎮

3- Exercise 💪

4- Keep calm 🧘‍♂️

5- Watch movies and TV series 📽️#MotoGP 🏁 pic.twitter.com/jxV0gbtidC