CAL Crutchlow tampaknya cukup sedih karena tak bisa mengikuti kompetisi balapan virtual MotoGP seri kedua yang bakal dilaksanakan pada Minggu 12 April 2020 mendatang. Apalagi alasan ia tak bisa mengikuti balapan virtual itu karena dirinya ternyata tak memiliki alat untuk memainkan video game tersebut, yakni PlayStation 4.

Pengakuan tersebut disampaikan Crutchlow dalam sebuah video yang dibagikan MotoGP. Ia mengaku tak memiliki PlayStation 4 di tempat tinggalnya saat ini. Tentu hal tersebut membuatnya otomatis langsung dicoret dari daftar pembalap yang bisa mengikuti balapan virtual MotoGP.

Baca Juga: Valentino Rossi Akhirnya Ikut Balapan Virtual MotoGP di Seri Kedua

Here's why @calcrutchlow can't make it to the MotoGP Virtual Race 😆



We're sure you would do great anyway! 🎮#MotoGPeSport pic.twitter.com/fGzRhaHHcQ