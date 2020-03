JEREZ – Penyelenggaraan MotoGP Spanyol 2020 resmi ditunda sebagai imbas dari merebaknya virus corona. Kabar penundaan tersebut disampaikan langsung oleh pihak MotoGP pada laman resmi mereka pada Kamis (26/3/2020).

Dalam pernyataannya, pihak MotoGP menyampaikan bahwa penundaan dilakukan akibat wabah virus corona yang tengah merebak luas, termasuk di Spanyol. Hingga kini, pihak penyelenggara sendiri belum memutuskan tanggal baru untuk gelaran MotoGP Spanyol 2020.

Due to the ongoing coronavirus outbreak, the #SpanishGP 🇪🇸 has been postponed 📋



Full details in the article below ⬇️https://t.co/pVTTW4Cyhb— MotoGP™🏡🏁 (@MotoGP) March 26, 2020