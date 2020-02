TANGERANG - Duo pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, merasakan sensasi anyar dengan menjajal motor All New Nmax 155 Connected/ABS. Hal itu ia lakukan ketika mengunjungi Indonesia di Bandara International Hotel, Selasa (4/2/2020).

Pada kesempatan tersebut, Rossi awalnya melangsungkan meet and greet dengan penggemar pada siang hari. Tetapi, sorenya ia ikut hadir dalam peluncuran Yamaha Racing Indonesia dan produk All New Nmax 155 Connected/ABS di tempat yang sama.

Baca juga Jumpa Penggemar di Indonesia, Vinales: Saya Sangat Senang!

Bersamaan dengan peluncuran motor keluaran terbaru Yamaha, Rossi pun dipercaya untuk mengendarai kendaraan yang bisa terkoneksi dengan smartphone tersebut. Tak hanya sendiri, ia pun ditemani Maverick Vinales yang juga merupakan rekan setim.

Touring tersebut pun berlangsung meraih ketika garis start juga dipenuhi para penggemar yang mengikuti meet and greet. Sementara dalam touring tersebut, ada para komunitas motor Indonesia yang mengikuti Rossi dan Vinales dari belakang.

Rute touring tersebut pun mengelilingi kawasan Bandara International Hotel yang berada dekat dengan Bandara Soekarno Hatta. Kesempatan langka itu juga dimanfaatkan oleh komunitas motor Indonesia untuk mengabadikan momen bertemu sang idola. Setelah ini, Rossi akan menjalani tes pramusim di Malaysia yang berlangsung di Sirkuit Sepang pada 7-9 Februari 2020. Sebelum itu, mereka pun akan melakukan peluncuran motor MotoGP di Malaysia pada 6 Februari 2020.