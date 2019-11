JAKARTA – Tim Bulu tangkis Indonesia kembali melakukan perombakan untuk skuad SEA Games 2019. Melansir dari akun BadmintonTalk, Jumat (22/11/2019), tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dipilih untuk menggantikan Daniel Marthin.

Nantinya Anthony akan bergabung dengan rekan-rekan lainnya yakni Jonatan Christie, Shesar Hiren Rhustavito dan Firman Abdul Kholik. Akan tetapi, pemain kelahiran Cimahi 23 tahun silam itu hanya akan turun di nomor beregu. Begitu juga dengan Jonatan yang akan tampil di beregu saja. sementara untuk nomor perorangan Indonesia akan mempercayakan kepada Shesar dan Firman.

BREAKING: Anthony Sinisuka Ginting has joined Indonesia's squad in #SEAGames2019 , replacing Daniel Marthin.



Ginting and Christie will only play in Team Events. — Badminton Talk (@BadmintonTalk) November 21, 2019