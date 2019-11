“Setelah kecelakaan di FP1, Fabio (Quartararo) telah dibawa ke pusat medis untuk diperiksa. Sinar-X tidak menunjukkan patah tulang, namun dia akan menjalani perawatan lebih lanjut untuk hematoma di pergelangan kaki kiri,” tulis pernyataan Petronas, dikutip dari laman resmi MotoGP, Jumat (25/10/2019).

“Dia (Quartararo) sudah dinyatakan fit, namun tidak akan berpartisipasi dalam FP2 karena obat penghilang rasa sakit yang sudah diberikan kepadanya. Kami akan memantau kondisinya dan memperbarui sebelum FP3,” lanjut pernyataan pihak Petronas.

After his crash in FP1, Fabio was taken to the medical centre for checks. X-rays show no fractures, but he’ll undergo further treatment to a hematoma in his left ankle 1/2#PETRONASmotorsports | #MotoGP | #AustralianGP | #FQ20 pic.twitter.com/mKAwsFKsNQ