PHILADELPHIA – Philadelphia 76ers berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 usai menaklukkan Toronto Raptors 112-101, pada gim keenam Playoff Semifinal Wilayah Timur NBA 2018-2019, Jumat (10/5/2019) pagi WIB. Hasil tersebut memastikan pemenang akan ditentukan pada gim terakhir atau ketujuh.

Kemenangan tersebut tidak diraih Sixers dengan mudah. Joel Embiid dan kawan-kawan mendapat perlawanan ketat dari Toronto Raptors sejak kuarter pertama. Suporter di Wells Fargo Center, markas Philadelphia, disuguhkan pertarungan yang seru dari awal hingga akhir.

(Baca juga: Lolos ke Final Wilayah Timur NBA 2018-2019, Bucks Enggan Hilang Fokus)





Sixers mampu meraih 29 angka pada tiga kuarter pertama. Sementara Raptors selalu bisa memperkecil ketertinggalan. Di kuarter pertama, Kawhi Leonard dan kawan-kawan tertinggal 21-29, sementara kuarter berikutnya 22-29, dan kuarter ketiga berakhir dengan skor 24-29.

Raptors mengamuk di kuarter keempat dengan mencetak 34 angka. Namun, poin tersebut tidak cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan. Di kubu Philadelphia 76ers, Jimmy Butler menjadi bintang lapangan dengan menyumbang total 25 angka. Sementara Kawhi Leonard lagi-lagi menjelma sebagai andalan Toronto Raptors dengan total 29 poin.

Dari enam gim yang sudah dimainkan, kedudukan menjadi imbang 3-3. Tim yang lolos ke babak Final Wilayah Timur untuk menantang Milwaukee Bucks akan ditentukan lewat pertandingan terakhir dalam format Best of Seven yang dihelat di markas Toronto Raptors, Scotiabank Arena, Minggu 12 Mei 2019 pagi WIB.

(fmh)