HONG KONG – CLS Knights Indonesia mengakhiri babak regular season Asean Basketball League (ABL) 2018-2019 di peringkat empat. Kepastian itu didapatkan usai berhasil menaklukan tuan rumah Hongkong Eastern 98-97 di Southorn Stadium, Wan Chai, Jumat 22 Maret 2019.

Pemain lokal CLS Knights Indonesia, Brandon Jawato tampil gemilang pada pertandingan tersebut, sekaligus membawanya menjadi pemain terbaik pada malam ini. Pria berdarah Bali ini berhasil mencetak 25 poin, delapan rebound, tiga assist dan dua steal. Sedangkan dua pemain asing CLS Knights yakni Douglas Herring Jr dan Maxie Esho sama-sama mencetak double-double.

Douglas mengemas 24 angka dan 11 assist, sedangkan Esho 21 poin dan 14 rebound. Sementara pemain tuan rumah O Darien Basset menjadi topskor untuk timnya dengan raihan 32 poin, di susul rekannya Marcus Elliott 19 poin.

Pertandingan ini berlangsung sangat sengit sejak tip-off di mulai dan dalam tempo yang sangat cepat. Di dua kuarter awal, Hong Eastern yang tampil di hadapan publiknya sendiri mampu merebut kemenangan sementara, meski dengan skor yang tidak terlalu jauh 29-26, 51-49.

Memasuki kuarter ketiga, hujan tembakan tiga angka terjadi di kedua tim. Pada kuarter ini, tuan rumah dapat mencetak sembilan kali tembakan tiga angka masuk, tiga di antaranya disematkan oleh Marcus Elliott. Namun meski demikian CLS Knights Indonesia juga unjuk gigi dalam melepaskan tembakan three poin. Adalah Brandon Jawato yang juga mampu mengemas tiga kali tembakan tiga angka di kuarter ketiga ini, sekaligus membantu timnya untuk memperkecil margin angka menjadi 77-81.

Pertandingan sejatinya baru hidup di kuarter keempat. Kedua tim masih sama-sama silih berganti untuk bergantian mencetak angka. Pemicu kemenangan CLS Knights di awali di 28 detik waktu tersisa, CLS Knights mendapatkan keuntungan dengan keluarnya pemain bigman lawan Michael Holyfield yang di kuarter ketiga sebenarnya sudah mendapatkan empat kali foul dan cukup lama diistirahatkan oleh pelatih Eastern, Eduard Torres. Dalam satu serangan cepat yang dilepaskan oleh Douglas Herring Jr di area pertahanan tuan rumah, akhirnya memaksa Holyfield yang dipertandingan hari ini berhasil membuat 20 rebound dan 12 angka itu, keluar lebih awal dari rekan-rekannya.

Douglas Herring Jr pun sukses membawa timnya unggul lewat dua free throw yang ia lepaskan (skor 96-95). 16 detik waktu tersisa, CLS Knights terhenyak oleh dua poin yang di hasilkan oleh Bassett melalui penetrasi lay up (97-96 untuk Eastern). Brian Rowsom pun bergegas meminta time out untuk meracik ulang strategi timnya. Upaya itu pun berhasil, empat detik setelah waktu time out, Maxie Esho melakukan penetrasi ke area pertahanan lawan dan berhasil menambah dua poin. Kedudukan pun menjadi 97-98

Tuan rumah yang sudah tidak bisa meminta waktu time out, akhirnya mencoba usaha terakhirnya lewat Siu Wing Chan yang melakukan floating jump shot, tapi akhirnya belum mampu menambah poin dan CLS Knights pun berhasil mencuri kemenangan di markas Hongkong Eastern dan mengakhiri regular season di peringkat ke empat musim ini.

“Kami bermain sangat baik sebagai tim pada pertandingan hari ini. Kuncinya di kuarter keempat, di mana kami bermain sangat cerdas. Saya rasa itu adalah yang harus juga kami lakukan (bermain dengan cerdas dan bermain secara tim) di playoff minggu depan (Sabtu,30 Maret 2019) melawan Macau Black Bears / Saigon Heat (menunggu hasil Saigon) di rumah kita. Saya sangat bangga kepada seluruh pmeain dan kemenangan ini juga kami persembahkan untuk fans kami di Indonesia yang selalu setia mendukung kami dengan tidak pernah lelah,” komentar Brian Rowsom, dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

Pertandingan babak playoffs menggunakan sistem best of three dan akan di mulai pada tanggal 30 Maret (GOR Kertajaya) , 5 April (away game) dan 7 April (GOR Kertajaya) sebagai opsional

