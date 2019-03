TOKYO - Ajinomoto Co., Inc. (Ajinomoto Co) menjadi sponsor resmi dalam gelaran SEA Games ke-30 d Filipina pada November dan Desember 2019. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan untuk menjadi sponsor dengan peringkat tertinggi pada pesta olahraga tersebut.

SEA Games merupakan pesta olahraga se-Asia Tenggara yang digelar setiap dua tahun sekali untuk membantu kerja sama regional yang kuat, pemahaman dan persatuan dalam komunitas Asia Tenggara. Pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara ini akan menarik perhatian lebih dari 600 juta orang yang tinggal kawasan tersebut.

Event yang berlangsung pada 30 November sampai 11 Desember 2019 (12 hari) ini akan diikuti oleh 11 negara, masing-masing Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapura, dan Timor Leste.

Untuk acara tahun ini di Filipina, Ajinomoto Co. akan terus menjadi sponsor dengan peringkat tertinggi, setelah menjadi perusahaan Jepang pertama yang melakukan hal serupa pada gelaran sebelumnya.

Sejak 2003, Ajinomoto Co. telah mengerjakan “Victory Project®1” sebagai program untuk mendukung kondisi kebugaran atlet di Jepang agar selalu dalam level tertinggi, dan juga melakukan kegiatan untuk kecukupan gizi, yang mencakup penyediaan produk-produk Ajinomoto Group dan mempromosikan program “Kachimeshi®2”. Memanfaatkan pengetahuan itu, tiga anak perusahaan Grup Ajinomoto di kawasan ASEAN masing-masing telah menandatangani kontrak dengan asosiasi olahraga atau atlit sejak 2018 untuk memulai “ASEAN Victory Project®3”.

Ajinomoto Co. berencana untuk memperluas gerakan atau inisiatif ini ke negara-negara ASEAN lainnya di masa mendatang. Ajinomoto Co. akan menggunakan sponsor resmi SEA Games ini sebagai kesempatan untuk mempromosikan dukungan yang lebih lanjut untuk ASEAN Victory Project® melalui anak perusahaannya di kawasan ASEAN.

Salah satu anak perusahaannya di kawasan ASEAN, yakni PT. Ajinomoto Indonesia, juga mengerjakan program yang sejalan dengan Victory Project®, melalui “Winning Meals Project”. Project tersebut bertujuan untuk membantu pemenuhan gizi atlit melalui perencanaan menu bergizi dan pemberian bimbingan gizi yang terkontrol sesuai kebutuhannya, agar mencapai kondisi kebugaran di level tertinggi. Project ini dilaksanakan sejak 24 April 2018 untuk atlet renang nasional gaya punggung, I Gede Siman Sudartawa.

Di ASIAN Games 2018, Siman belum berhasil meraih medali tetapi dia berhasil mencatatkan waktu tercepat saat babak penyisihan 50m gaya punggung (25,01 detik) dan memecahkan rekor nasional atas namanya sendiri yang diciptakan pada kejuaraan renang di Budapest tahun 2017 (25,04 detik).

Di tahun 2019, Ajinomoto Indonesia akan tetap mendukung atlit I Gede Siman Sudartawa melalui program “Winning Meals Project”.

Ajinomoto Co. telah membangun landasan bisnis di Filipina, negara tuan rumah acara tersebut, serta di Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan di tempat lain, dan telah menjalankan bisnis makanan konsumen di negara-negara tersebut selama bertahun-tahun, dan juga mempertahankan hubungan dekat dengan budaya makanan lokal. Ajinomoto Co. akan memperluas dukungannya di bidang olahraga untuk lebih berkontribusi pada kemajuan dalam "makanan" dan "kesehatan" untuk masyarakat umum serta bagi para atlit di setiap negara.

(ris)