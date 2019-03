BIRMINGHAM – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, berhasil melaju ke 16 besar All England 2019, usai dapat mengalahkan wakil dari Korea Selatan (Korsel), Lee Dong Keun, pada Rabu 6 Maret 2019. Akan tetapi menurut pemaparan Jonatan kemenangan itu tak mudah ia dapatkan. Menurutnya ada faktor keberuntungan yang membantunya hingga bisa mengalahkan pebulu tangkis kelahiran 1990 itu.

Ya, Jonatan memang mendapatkan pertandingan yang sulit saat berhadapan dengan Dong Keun. Walaupun ia mampu menang dengan dua set langsung, yakni 21-16 dan 21-19, namun Jonatan sempat beberapa kali tertinggal terlebih dahulu dari Dong Keun.

Seperti yang terjadi di game pertama, di mana Jonatan tertinggal di awal dan mampu membalikkan keadaan di pertengahan pertandingan. Lalu di game kedua, ketika Jonatan tertinggal 11-19, ia mampu tampil beringas hingga akhirnya menang.

Menurut Jonatan, kemenangan itu ia dapatkan karena ada faktor keberuntungan. Terutama di game kedua, karena di set tersebut Jonatan mengaku nothing to lose. Akan tetapi Jonatan tetap mencoba bermain dengan tanpa mengikuti permainan Dong Keun, dan ternyata itu berhasil. Jonatan pun lolos ke babak 16 besar All England 2019, yang berlangsung pada Kamis (7/3/2019).

"Ada faktor luck juga di game kedua. Pada game pertama, saya agak nervous, di awal-awal masih cari-cari cara main. Tahun ini rasanya beda, biasanya di All England bolanya agak berat, kali ini agak kencang," ucap Jonatan, dikutip dari laman resmi PBSI, Kamis (7/3/2019).

“Waktu tertinggal 11-19 itu, saya hanya main nothing to lose saja. Mungkin Lee ada trauma, sudah leading jauh jadi tersusul. Sebetulnya permainan dia tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, saya lebih berusaha untuk tidak mengikuti tipe mainnya dia yang agak lambat," tukasnya.

