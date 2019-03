LAS VEGAS – Presiden UFC, Dana White, memberikan komentarnya soal isu pertarungan antara Donald Cerrone kontra Conor McGregor. Akan tetapi, bukan komentar positif yang dikeluarkan oleh White. Presiden UFC itu menyatakan pertarungan antara keduanya tak akan terjadi dalam waktu dekat.

Alasan pertarungan itu tak akan terjadi dalam waktu dekat karena McGregor behasrat untuk melawan juara kelas ringan UFC, Khabib Nurmagomedov, untuk kali kedua. Komentar White sekaligus meredam isu yang berkembang akhir-akhir ini soal pertarungan antara Cerrone kontra McGregor.

“Pertarungan tidak terjadi. Apa yang sebenarnya diinginkan Conor (McGregor) adalah melawan Khabib. Itulah pertarungan yang benar-benar diinginkan Conor. Jadi biarkan dia mencari tahu apa selanjutnya. Kami akan melihat pertarungan Conor mungkin di musim gugur,” ujar White, seperti yang dilansir MMAnews, Minggu (3/3/2019).

Isu pertarungan Cerrone kontra McGregor berhembus saat Cowboy -julukan Cerrone- mengunggah foto dengan keterangan yang mengarah pada pertemuan antara dia dengan McGregor di instagram pribadinya. Cerrone mengunggah foto dua botol wiski yang merujuk pada dirinya dan McGregor.

Botol wiski pertama bermerek Budweiser asal Amerika Serikat (AS) yang diyakini mewakili Cerrone karena dia merupakan kelahiran Ohio, AS. Sementara itu, botol wiski satunya lagi bermerek Proper No Twelve yang merupakan produksi dari perusahaan minuman keras milik McGregor.

Cerrone membubuhi foto itu dengan keterangan ‘@budweiser vs @properwhiskey 6 Juli.’ Keterangan itu seakan memperjelas bahwa tanggal pertarungan antara Cerrone dengan McGregor akan terjadi 6 Juli 2019.

Kendati demikian, hal itu nyatanya tak akan terjadi. Sebab, McGregor lebih memilih balas dendam ke Khabib atas kekalahannya pada UFC 229. Namun, pertarungan itu disinyalir baru akan terjadi pada akhir tahun ini karena McGregor dan Khabib masih dalam hukuman larangan bertarung dari Komisi Atletik Negara Bagian Nevada (NSAC).

Kedua petarung itu dilarang bertarung akibat keributan yang terjadi seusai UFC 229. McGregor dihukum enam bulan sedangkan Khabib dilarang bertarung selama sembilan bulan.

(ADP)