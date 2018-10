BURIRAM – Nasib nahas menimpa pembalap Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo, kala melakoni sesi latihan bebas kedua di MotoGP Thailand 2018, Jumat (5/10/2018) siang WIB. Sebuah kecelakaan hebat dialami Lorenzo kala tengah melintas di Sirkuit Buriram, Thailand, hingga mengakibatkannya terjatuh dari motor.

Insiden tersebut terjadi saat sesi latihan bebas kedua hanya tinggal menyisakan 14 menit lagi. Kala itu, Lorenzo yang tengah bertengger di posisi ketujuh berusaha untuk terus melajukan motornya secepat mungkin agar bisa mencatatkan waktu yang lebih baik lagi. Namun nahas, saat tengah menikung, motor pembalap berjuluk X-Fuera itu tergelincir hingga membuatnya terpental dari motor. Lorenzo pun terlempar ke gravel (sebaran pasir bebatuan di pinggir sirkuit), sementara motornya mengalami kerusakan cukup serius.

💢 @lorenzo99 suffers another MONSTER highside



The vicious crash left his GP18 in two pieces 😮#ThaiGP | VIDEO 🎥 https://t.co/jX4CnGwVq5 pic.twitter.com/8wLeAzcMzX— MotoGP™🇹🇭🏁 (@MotoGP) October 5, 2018