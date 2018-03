MELBOURNE – Bukan rahasia lagi bahwa dalam dunia tenis, saat ini dikenal dengan istilah The Big Four. Istilah tersebut disematkan kepada empat orang petenis yang memiliki performa luar biasa dan selalu menjadi unggulan utama di setiap turnamen.

Posisi The Big Four sejatinya dihuni oleh Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, dan Novak Djokovic. The Big Four tercipta lantaran empat petenis tersebut selama kurun waktu kurang lebih satu dekade terakhir, secara bergantian selalu menjadi nomor satu dunia.

Kendati demikian, tak bisa dimungkiri bahwa seiring berjalannya waktu dominasi The Big Four akan segera tergusur. Hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor usia dan juga cedera. Hal tersebut pada akhirnya akan memunculkan sosok petenis baru yang bakal menggantikan penghuni The Big Four tersebut menguasai tangga tenis dunia.

Pada 2017, jajaran The Big Four memang masih terlihat utuh, di mana empat petenis tersebut secara berurutan menghuni posisi satu hingga empat tangga tenis dunia. Namun, begitu memasuki 2018, The Big Four mulai runtuh. Murray dan Djokovic terdepak dari posisi 10 besar petenis dunia karena mengalami cedera.

Bahkan saat ini Nadal yang menempati posisi dua juga mengalami cedera. Sontak hanya tersisa Federer saja yang masih dalam kondisi bugar. Namun begitu, meski kini Federer menempati posisi satu dunia, tapi usianya sudah tak lagi muda, yaitu 36 tahun.

Mantan petenis asal Australia, Wally Masur pun memprediksi bahwa seiring berjalannya waktu dominasi The Big Four akan dihentikan oleh para petenis yang lebih muda. Masur menyebut kompatriotnya, Nick Kyrgios, sebagai petenis yang memiliki potensi paling besar untuk menjadi penguasa tangga tenis dunia berikutnya.

“Saya mendukung Nick untuk memiliki tahun yang besar, dia talenta yang fenomenal, kami membicarakan generasi pemain berikutnya yang akan datang dasi sudut pandang potensi. Bagi saya, dia salah satunya,” ucap Masur, mengutip dari IBTimes, Minggu (4/3/2018).

“Namun terdapat banyak permainan tenis, ada gaya hidup, perjalanan, latihan, ini sangat monoton dan ada proses nyata di baliknya dan Anda harus mendapatkan banyak hal untuk benar-benar memaksimalkan potensi Anda,” tuntas Masur.

(fmh)