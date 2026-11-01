Sambut HUT ke-500 Jakarta, 3 Ribu Pelari Ramaikan Kawasan SCBD

JAKARTA - Sebanyak 3.000 peserta meramaikan seri perdana Jakarta One Running Series (JORS) 2026 di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan pada Minggu (1/11/2026) pagi WIB. Ajang lari tersebut digelar untuk menyambut perayaan 500 tahun Jakarta dengan menghadirkan kategori 5 kilometer (5K).

1. 3 Ribu Pelari

Para peserta memulai dan mengakhiri lomba di Lot 17, SCBD, Jakarta, dengan rute yang melintasi sejumlah kawasan di ibu kota.

Direktur Utama PT Sasana Jiwa, Rufina Novalita, selaku penyelenggara, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam seri perdana JORS. Dia menilai Jakarta One Running Series tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat.

"Jakarta One Running Series hadir bukan sekadar sebagai ajang kompetisi lari, tetapi sebagai perayaan gaya hidup sehat di tengah dinamika metropolitan," ujar Rufina di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Ribuan pelari ramaikan SCBD (Cikal Bintang)

"Kami sangat takjub dan mengapresiasi tingginya antusiasme 3.000 peserta yang langsung memadati seri perdana ini," sambungnya.

Rufina menjelaskan, pemilihan SCBD sebagai lokasi penyelenggaraan memberikan pengalaman berbeda bagi para peserta. Kawasan tersebut dinilai mampu memadukan suasana perkotaan modern dengan lintasan lari yang disiapkan untuk mendukung kenyamanan peserta.

"Memilih SCBD sebagai lokasi penyelenggaraan dengan titik start/finish di Lot 17 memberikan pengalaman berlari yang unik, memadukan energi urban modern dengan kenyamanan lintasan yang steril dan representatif," ujar Rufina.