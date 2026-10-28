Rizky Ridho Dapat Peran Baru di Persija, Pelajari Gaya Main Gelandang Eropa

JAKARTA - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, mulai menjalani peran berbeda bersama Persija Jakarta di bawah arahan Shin Tae-yong dengan menjadi gelandang bertahan. Ridho mengaku belajar dari banyak gelandang top Eropa untuk menjalani peran barunya.

1. Peran Baru Rizky Ridho

Perubahan itu menjadi bagian dari eksperimen taktik yang diterapkan Shin Tae-yong bersama Macan Kemayoran -julukan Persija. Rizky Ridho berusaha memaksimalkan kepercayaan pelatih dengan menjalankan tugas barunya di lini tengah.

Pada awal kepemimpinannya, Shin Tae-yong kerap menggunakan formasi tiga bek sejajar dengan mengandalkan Rizky Ridho, Denis Kolinger, dan Radovan Pankov. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu kemudian mulai menerapkan skema empat pemain bertahan.

Perubahan formasi tersebut turut memengaruhi posisi Rizky Ridho dalam skuad Persija. Denis Kolinger dan Radovan Pankov kini lebih sering menjadi pilihan utama di jantung pertahanan, sedangkan Rizky Ridho beberapa kali harus memulai pertandingan dari bangku cadangan setelah membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Namun, kesempatan bermain tetap didapatkan Rizky Ridho dengan menempati posisi gelandang bertahan. Terbaru, dia masuk menggantikan Fabio Calonego saat Persija menghadapi Persik Kediri di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10/2026) malam.

Rizky Ridho mengaku siap ditempatkan di posisi mana pun sesuai kebutuhan tim. Dia menegaskan akan berusaha memberikan penampilan maksimal sekaligus menjalankan instruksi yang diberikan Shin Tae-yong.

Rizky Ridho (Instagram/@persija)

“Ya, saya tentunya mau ditaruh manapun saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa, tentunya main yang bagus dan sesuai dengan plan beliau (Shin Tae-yong),” kata Rizky Ridho, dikutip Rabu (28/10/2026).

Untuk menunjang adaptasinya, Rizky Ridho juga mempelajari karakteristik permainan gelandang, khususnya para pemain yang berkarier di Eropa. Langkah tersebut dilakukan agar dia bisa memahami tuntutan posisi barunya dan menyesuaikan diri dengan pendekatan taktik Shin Tae-yong.

“Ketika saya ditunjuk main gelandang ya saya pelajari juga gelandang-gelandang di Eropa gimana cara mainnya agar sesuailah sama beliau,” ujar Rizky Ridho.