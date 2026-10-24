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HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi Moto3 Australia 2026: Menggila, Veda Ega Pratama Rebut Pole Position Pertamanya!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |09:33 WIB
Hasil Kualifikasi Moto3 Australia 2026: Menggila, Veda Ega Pratama Rebut <i>Pole Position</i> Pertamanya!
Veda Ega Pratama tampil luar biasa dan merebut pole position di Moto3 Australia 2026! (Foto: Honda Racing)
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VENTNOR – Hasil Kualifikasi Moto3 Australia 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama tampil luar biasa dan merebut pole position di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, Sabtu (24/10/2026) pagi WIB, dengan 1 menit 35,299 detik!

Pembalap Honda Team Asia itu mengungguli Maximo Quiles dan Joel Kelso. Ini adalah start terdepan pertama bagi Veda Ega di kelas Moto3.

Veda Ega Pratama

Jalannya Kualifikasi

Hasil cukup buruk di Practice memaksa Veda Ega harus melalui babak pertama (Q1). Momentum cukup bagus karena pembalap muda Indonesia itu sempat tampil ciamik di sesi latihan bebas 2 (FP2).

Veda Ega menempati posisi empat di FP2 dengan torehan 1 menit 44,670 detik. Ia bisa melesat kencang di tengah guyuran hujan yang membuat aspal jadi lebih licin.

Kondisi serupa muncul di Q1 yang digelar tak lama setelah sesi kualifikasi kelas MotoGP yang juga diwarnai hujan. Bisa dibilang, sebagian area masih basah tetap ada pula yang mulai mengering.

Dalam kondisi itu, Veda Ega mampu mencetak waktu terbaik 1 menit 38,304 detik di kesempatan pertamanya pada Q1. Ia langsung menempati posisi teratas! Tapi, seiring kondisi aspal yang terus membaik, catatan waktu semakin tajam.

 

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