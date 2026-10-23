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Veda Ega Pratama Turun ke Peringkat 8 Moto3 2026, Wajib Curi Poin di Sirkuit Phillip Island

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |00:01 WIB
Veda Ega Pratama Turun ke Peringkat 8 Moto3 2026, Wajib Curi Poin di Sirkuit Phillip Island
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
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PHILLIP ISLAND – Pembalap asal Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, terpaksa mengalami pergeseran posisi dan penyesuaian poin di klasemen sementara Moto3 2026 jelang GP Australia di Sirkuit Phillip Island pada 23-25 Oktober 2026. Koleksi poin Veda kini tercatat menjadi 111 poin usai mengalami koreksi empat angka dari catatan sebelumnya.

Sebelumnya, Veda Ega mengumpulkan 115 poin setelah finis di posisi keenam pada Moto3 Indonesia 2026. Namun, perubahan klasemen sementara membuat posisinya turun dari peringkat ketujuh ke urutan kedelapan.

Pengurangan poin tersebut bukan disebabkan oleh hasil balapan Veda Ega, melainkan berkaitan dengan pemulihan poin pembalap Leopard Racing, Adrian Fernandez. Pengadilan Banding Internasional FIM sebelumnya menerima banding Fernandez terkait hukuman diskualifikasi pada enam balapan.

1. Pemulihan Poin Adrian Fernandez

"Menyusul putusan terbaru dari CAI, posisi finis Adrian Fernandez dalam enam Grand Prix pertama telah dikembalikan," tulis MotoGP dalam situs resminya, Kamis (22/10/2026).

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Saat menerima hukuman tersebut, Fernandez kehilangan total 77 poin sehingga perolehan angkanya turun dari 90 menjadi 13. Dampaknya, pembalap asal Spanyol itu merosot ke posisi ke-14 dalam klasemen sementara Moto3 2026.

Setelah bandingnya dikabulkan, Fernandez kembali mendapatkan 77 poin yang sebelumnya dihapus dari catatannya. Pemulihan tersebut membuat perolehan poinnya kembali dihitung dan mengangkat posisinya ke peringkat kelima klasemen sementara.

2. Peluang di Sisa Musim

Perubahan poin Fernandez turut memengaruhi posisi sejumlah pembalap lain dalam persaingan Moto3 musim ini. Veda Ega menjadi salah satu pembalap yang terdampak sehingga harus turun satu peringkat meski hasil balapannya di Mandalika tetap tercatat.

 

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