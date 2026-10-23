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HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Practice Moto3 Australia 2026: Veda Ega Pratama Belum Berhasil Lolos Q2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |11:02 WIB
Hasil Practice Moto3 Australia 2026: Veda Ega Pratama Belum Berhasil Lolos Q2
Veda Ega Pratama belum berhasil lolos ke Q2 dari Hasil Practice Moto3 Australia 2026 (Foto: Honda Team Asia)
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VENTNOR – Hasil Practice Moto3 Australia 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama belum berhasil lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2) karena hanya menempati posisi 16 di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, Jumat (23/10/2026) pagi WIB.

Pembalap Honda Team Asia itu mencetak waktu terbaiknya 1 menit 36,248 detik. Veda berselisih hingga hampir 1 detik dengan pembalap tercepat Alvaro Carpe.

1. 14 Pembalap Teratas

Veda Ega Pratama

Sesi Practice dipakai untuk menentukan 14 pembalap teratas di Moto3 yang akan lolos langsung ke Q2. Sementara, sisanya harus melalui Q1 terlebih dahulu.

Empat pembalap teratas di Q1 akan bergabung dengan 14 pembalap yang lolos langsung ke Q2. Nantinya, total 18 rider ambil bagian untuk memperebutkan posisi start terbaik.

Penampilan Veda Ega sebetulnya cukup gemilang terutama di latihan bebas 1 (FP1) Moto3 Australia 2026. Pembalap asal Gunungkidul tersebut mencetak waktu terbaiknya 1 menit 36,525 detik.

Veda Ega mengakhiri FP1 di urutan tujuh. Meski begitu, ia berjarak hingga 1,086 detik dari rider tercepat yaitu Maximo Quiles dengan 1 menit 35,439 detik.

 

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