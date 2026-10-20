Kisah Gila Marc Marquez, Asapi Jorge Martin Pakai Motor yang Lebih Tua di MotoGP Australia 2024

Simak kisah gila Marc Marquez mengasapi Jorge Martin pakai motor yang lebih tua di MotoGP Australia 2024 (Foto: Gresini Racing)

KISAH gila Marc Marquez menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah mengasapi Jorge Martin memakai motor yang lebih tua di MotoGP Australia 2024.

MotoGP 2026 memasuki seri ke-18. Balapan bertajuk MotoGP Australia 2026 itu akan digelar di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, 23-25 Oktober.

1. Persaingan Gelar Juara Dunia MotoGP 2026

Marc Marquez melaju di depan Jorge Martin pada MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin sengit. Martin untuk sementara berada di puncak klasemen dengan 355 poin. Ia unggul 2 angka dari Marquez tepat di bawahnya.

Ketatnya persaingan antara 2 pembalap Spanyol tersebut jadi bumbu menarik di seri-seri akhir. Apalagi, keduanya akan tampil di Sirkuit Phillip Island, tempat mereka sempat berduel sengit pada 2024.

2. Petaka saat Start Balapan MotoGP Australia 2024

Ketika itu, Marquez yang membela Gresini Racing mampu jadi pemenang. Sementara, Martin yang masih turun untuk Pramac Racing, harus puas finis sebagai runner up.

Tapi, kemenangan Marquez tidak diraih dengan mudah. Martin mampu merebut pole position pada kualifikasi yang digelar Sabtu 20 Oktober 2024 pagi WIB. The Baby Alien start di sampingnya alias urutan 2.

Petaka menghampiri Marquez jelang lampu start dipadamkan. Mencopot lapisan visor di helmnya, benda itu malah menyangkut di aspal dan tepat berada di jalur ban akan melaju.