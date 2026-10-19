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Adu Prestasi Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior, Siapa Unggul?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |14:40 WIB
Adu Prestasi Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior, Siapa Unggul?
Adu prestasi Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadhipa saat mengaspal di Moto3 Junior atau JuniorGP menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@veda_54)
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ADU prestasi Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior atau FIM JuniorGP menarik untuk diulas. Siapa yang lebih unggul?

Kiandra Ramadhipa sukses mencuri perhatian usai finis kedua pada balapan kedua seri San Marino di ajang Moto3 Junior 2026. Itu adalah podium ketiga buatnya sepanjang musim ini.

Kiandra Ramadhipa tampil impresif di Moto3 Junior 2026 (Foto: Instagram/@mk.ramadhipa212)
Kiandra Ramadhipa tampil impresif di Moto3 Junior 2026 (Foto: Instagram/@mk.ramadhipa212)

Capaian Kiandra Ramadhipa cukup mentereng. Apalagi, Moto3 Junior yang dulu bernama FIM JuniorGP, merupakan pintu masuk menuju kejuaraan dunia di bawah MotoGP.

1. Prestasi Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior 2026

Lantas, seperti apa prestasi Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior 2026? Pembalap asal Sleman, Yogyakarta, itu finis di posisi 5 klasemen akhir dengan 139 poin.

Dari 12 seri yang digelar, Kiandra mampu meraih 1 kemenangan dan 3 podium. Lebih rinci lagi, pembalap berusia 16 tahun itu 2 kali finis sebagai runner up dan 1 kali jadi peringkat 3.

Sayangnya, Kiandra gagal menembus ajang Moto3 pada 2027. Ia harus bisa finis di posisi 3 besar dalam ajang JuniorGP 2026 untuk mendapat tiket karena belum memenuhi syarat usia minimal yakni 18 tahun.

 

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