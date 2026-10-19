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Penyebab Kiandra Ramadhipa Gagal Promosi ke Moto3 2027 meski Impresif di JuniorGP 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |11:12 WIB
Penyebab Kiandra Ramadhipa Gagal Promosi ke Moto3 2027 meski Impresif di JuniorGP 2026
Kiandra Ramadhipa gagal promosi ke Moto3 2027 meski impresif di JuniorGP 2026 (Foto: Instagram/@mk.ramadhipa212)
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PENYEBAB Kiandra Ramadhipa gagal promosi ke Moto3 2027 akhirnya diketahui. Padahal, pembalap muda Indonesia tersebut tampil impresif di Moto3 Junior 2026 atau FIM JuniorGP 2026.

Perjuangan Kiandra di Moto3 Junior 2026 berakhir. Pembalap berusia 16 tahun tersebut finis di posisi 5 klasemen akhir dengan 146 poin dari 6 seri atau 12 ronde yang digelar Mei hingga Oktober 2026.

1. Catatkan Kemenangan

Kiandra Ramadhipa tampil impresif di Moto3 Junior 2026 (Foto: Instagram/@mk.ramadhipa212)
Kiandra Ramadhipa tampil impresif di Moto3 Junior 2026 (Foto: Instagram/@mk.ramadhipa212)

Penampilan Kiandra di ajang ini cukup impresif. Ia mampu meraih 1 kemenangan dan 3 podium. Hal ini meneruskan catatan positifnya di ajang Red Bull Rookies Cup 2026.

Rider asal Sleman, Yogyakarta, tersebut mampu meraih 2 kemenangan dalam 7 seri dan 14 ronde Red Bull Rookies Cup 2026. Ia mengakhiri musim ini urutan 9 dengan 106 poin.

2. Jalur Promosi ke Moto3 2027

Sayangnya, hasil-hasil itu tidak mampu membawa Kiandra promosi ke Moto3 2027. Sesuai aturan, seorang pembalap hanya bisa turun di ajang Moto3 dengan usia minimal 18 tahun.

Kiandra Ramadhipa sendiri baru berumur 16 tahun. Ia akan menginjak usia 18 tahun pada 4 Desember 2027 sehingga akan promosi ke Moto3 paling cepat pada 2028.

 

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