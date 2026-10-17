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Alwi Farhan Disingkirkan Anders Antonsen di Perempat Final Denmark Open 2026, Akui Keunggulan Lawan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |15:02 WIB
Alwi Farhan Disingkirkan Anders Antonsen di Perempat Final Denmark Open 2026, Akui Keunggulan Lawan
Alwi Farhan Disingkirkan Anders Antonsen di Perempat Final Denmark Open 2026, Akui Keunggulan Lawan (Instagram/@badminton.ina)
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JAKARTA - Tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Alwi Farhan mengakui keunggulan wakil Denmark Anders Antonsen di babak perempat final Denmark Open 2026

1. Alwi Farhan Kalah

Dalam pertandingan yang digelar di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark pada Jumat (16/10/2026) malam WIB itu, tunggal putra Indonesia tersebut kalah dalam 2 gim, dengan skor 21-17 dan 21-16. 

Alwi menyebut jalannya pertandingan perempat final itu tidaklah mudah. Ia menilai Anders Antonsen yang kini menempati peringkat 2 BWF dapat mengendalikan bola dengan baik. 

"Dia tetap bisa mengontrol agar bolanya enggak gampang mati sendiri. Itu world class top elite level dan saya harus akui," katanya melansir laman PBSI, Sabtu (17/10/2026). 

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Ia mengaku, rencananya yang diterapkan pada pertandingan tidak berjalan dengan mulus. Sementara wakil Denmark itu bisa lebih menyesuaikan pola permainan sesuai kondisi di lapangan. 

"Memang kadang dengan apa yang kita planning semuanya nggak berjalan dengan yang kita mau tapi mereka (world class top elite-red) bisa mengubah dan lebih fleksibel untuk menyesuaikan pola dan kebutuhan yang ada di lapangan," tutur Alwi. 

"Ini yang harus juga saya punya ke depan," tambahnya. 

 

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