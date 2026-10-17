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HOME SPORTS MOTOGP

Berapa Poin Veda Ega Pratama di Klasemen Moto3 2026 jika Hasil Podium seri Prancis Dibatalkan?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |09:32 WIB
Berapa Poin Veda Ega Pratama di Klasemen Moto3 2026 jika Hasil Podium seri Prancis Dibatalkan?
Berapa poin Veda Ega Pratama jika hasil podium di Moto3 Prancis 2026 dibatalkan? (Foto: Instagram/@veda_54)
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BERAPA poin Veda Ega Pratama jika hasil podium di Moto3 Prancis 2026 dibatalkan? Ternyata, pembalap Honda Team Asia tersebut tidak akan rugi-rugi amat.

Sebelumnya, Veda Ega dinyatakan naik podium dengan finis ketiga pada Moto3 Prancis 2026. Hal itu menyusul hukuman diskualifikasi yang dijatuhkan kepada Adrian Fernandez.

1. Didiskualifikasi dari 6 Balapan

Adrian Fernandez tampil impresif di Moto3 2026 leopardracing

Tidak tanggung-tanggung, Fernandez sempat didiskualifikasi dari enam balapan awal Moto3 2026. Gara-garanya, tim Leopard Racing diduga menggunakan mesin ilegal dalam kurun waktu tersebut.

Di mana, segel pada dua mesin Honda milik Leopard Racing terindikasi telah dibuka tanpa prosedur resmi. Dua podium yang diraih Fernandez di seri Spanyol dan Prancis dengan finis kedua, pun hilang.

Veda Ega mewarisi podium Moto3 Prancis 2026 setelah finis keempat di balapan sesungguhnya. Ia naik satu posisi setelah Fernandez didiskualifikasi.

Alhasil, hingga seri ke-17 yakni Moto3 Mandalika 2026, Veda Ega Pratama mencatatkan dua podium. Ia mengoleksi 115 poin dan nangkring di posisi tujuh klasemen Moto3 2026 hingga pekan lalu.

 

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