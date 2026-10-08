Jelang Piala Asia 2027, John Herdman: Timnas Indonesia Jalani 2 Pertandingan Besar pada November 2026!

PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, mulai mempersiapkan skuad Garuda menuju Piala Asia 2027 setelah meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Fokus utama John Herdman adalah menambah pengalaman sekaligus membentuk komposisi skuad terbaik.

Timnas Indonesia memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 2-2 (4-2) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Pertandingan berlangsung ketat dan berakhir 2-2 hingga babak tambahan waktu sebelum Timnas Indonesia memastikan kemenangan lewat adu penalti.

Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Kuatkan Chemistry Antarpemain

John Herdman menegaskan persiapan menuju Piala Asia 2027 sudah menjadi bagian dari rencana Timnas Indonesia sejak awal. Ia ingin para pemain mendapatkan pengalaman bertanding bersama lebih banyak, terutama dengan para pemain inti.

"Tujuannya adalah mendapatkan lebih banyak pengalaman turnamen bersama kelompok ini dan lebih banyak waktu bersama pemain inti," kata John Herdman kelar laga Timnas Indonesia vs Thailand.

Sebagai bagian dari persiapan, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua pertandingan pada FIFA Matchday November 2026. John Herdman belum mengungkap calon lawan yang akan dihadapi, tetapi memastikan kedua laga tersebut memiliki kualitas tinggi.

"Kami akan memanfaatkan pertandingan pada November. Kami sudah merencanakan dua pertandingan. Kami akan mengumumkannya pada waktu yang tepat, tetapi dua pertandingan besar," ungkap John Herdman.

John Herdman juga terus memantau perkembangan skuad untuk memperkuat komposisi Timnas Indonesia. Kapten Jay Idzes dipastikan kembali bergabung setelah absen pada FIFA ASEAN Cup 2026 karena menderita cedera.

2. Timnas Indonesia Ketambahan Pemain Baru

Jay Idzes segera pulih dari cedera. (Foto: Instagram/jayidzes)

Kehadiran Jay Idzes diharapkan menambah kekuatan lini belakang skuad Garuda. Selain pemain utama, John Herdman juga membuka peluang bagi wajah baru serta pemain yang sebelumnya absen karena cedera untuk masuk ke dalam skuad.

"Saya pikir kami akan menyambut beberapa pemain baru dalam enam bulan ke depan, termasuk pemain yang belum pernah bekerja sama dengan saya dan pemain yang akan kembali setelah cedera," jelas pelatih asal Inggris itu.

Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di Arab Saudi. Pertandingan akan digelar di tiga kota, yakni Riyadh, Jeddah, dan Al-Khobar.

Timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Qatar, serta Thailand di Grup F. John Herdman kini memiliki waktu untuk mematangkan persiapan sebelum Timnas Indonesia menghadapi persaingan di level Asia tersebut.