Bintang Akbar Jadi Pembawa Bendera Merah Putih Tim Indonesia di Opening Ceremony Asian Beach Games 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |15:05 WIB
Bintang Akbar Jadi Pembawa Bendera Merah Putih Tim Indonesia di Opening Ceremony Asian Beach Games 2026!
Bintang Akbar dipercaya sebagai pembawa bendera merah tim Indonesia di Asian Beach Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
ATLET voli pantai andalan Indonesia, Bintang Akbar, resmi ditunjuk sebagai pembawa bendera Merah Putih pada upacara pembukaan Asian Beach Games Sanya 2026. Bintang Akbar yang meraih medali emas voli pantai pada SEA Games di Kamboja 2023 dan Thailand 2025 tersebut akan memimpin defile kontingen Tim Indonesia dalam opening ceremony yang digelar di Asian Beach Games Park, Sanya, Tiongkok, hari ini, Rabu (22/4/2026).

1. Bentuk Apresiasi kepada Bintang Akbar

Penunjukan Bintang Akbar merupakan bentuk apresiasi atas konsistensi prestasi, dedikasi, serta semangat juang yang ditunjukkan atlet 24 tahun itu dalam mengharumkan nama Tim Indonesia di berbagai ajang internasional. Tak hanya berprestasi, ia juga dinilai merepresentasikan karakter kepemimpinan dan inspirasi bagi generasi muda.

Bintang Akbar dipercaya sebagai pembawa bendera merah putih tim Indonesia di Asian Beach Games 2026 karena memiliki prestasi. (Foto: NOC Indonesia)
Bintang Akbar dipercaya sebagai pembawa bendera merah putih tim Indonesia di Asian Beach Games 2026 karena memiliki prestasi. (Foto: NOC Indonesia)

Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Krisna Bayu, menegaskan pemilihan Bintang didasarkan pada kombinasi capaian prestasi dan kualitas personal yang kuat. Selain medali emas di dua SEA Games, Bintang juga tercatat membawa Tim Indonesia meraih gelar juara di Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2024, juara di Sanvinest Khanh Hoa Cup 2025 (Vietnam), runner up pada Beach Pro Tour Futures Qingdao 2025(Cina), dan peringkat ketiga di AVC Beach Tour Raja Ampat Open 2026.

“Bintang Akbar adalah simbol semangat pantang menyerah dan kebanggaan bangsa. Kami percaya ia dapat mewakili Indonesia dengan penuh kehormatan di panggung internasional,” ujar CdM Bayu.

2. Sambut Baik Kepercayaan yang Diberikan

Sementara itu, Bintang Akbar menyambut kepercayaan tersebut dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan. Atlet kelahiran Mojokerto itu menyebut momen ini sebagai pengalaman yang akan selalu dikenangnya sepanjang karier.

“Saya sangat bangga dan terhormat bisa menjadi flagbearer untuk Indonesia di Asian Beach Games ini. Ini adalah momen yang tidak akan saya lupakan,” ungkap Bintang Akbar.

 

