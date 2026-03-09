Dukung Gaya Hidup Sehat, bank bjb Buka Program Tiket Semarang Mountain Race 2026

bank bjb kembali menghadirkan program spesial bagi para pencinta lari trail melalui Semarang Mountain Race 2026. (Foto: dok bank bjb)

BANDUNG - Dalam rangka mendukung sport tourism, gaya hidup sehat, dan olahraga berbasis alam, bank bjb kembali menghadirkan program spesial bagi para pencinta lari trail melalui Semarang Mountain Race 2026. Program ini menjadi bagian dari konsistensi bank bjb dalam mendukung berbagai ajang lari trail run di Indonesia sebagai wujud nyata kampanye hidup aktif dan produktif.

Semarang Mountain Race merupakan event trail running yang digelar di kawasan Gunung Ungaran, Semarang, dan dijadwalkan berlangsung pada Jumat hingga Minggu, 10–12 April 2026. Kegiatan ini akan berpusat di The Wujil Resort and Conventions, Semarang, Jawa Tengah, yang menjadi titik start dan finish seluruh kategori lomba.

Terdapat lima kategori lomba, yakni 7K, 15K, 27K, 50K, dan 82K. Setiap kategori dirancang untuk mengakomodasi berbagai tingkat pengalaman pelari, mulai dari pemula yang ingin merasakan atmosfer trail run hingga pelari berpengalaman yang siap menaklukkan jarak ultra.

Sebagai bentuk dukungan terhadap ajang tersebut, bank bjb menghadirkan program promo Semarang Mountain Race berupa pemberian tiket lari kepada nasabah maupun calon nasabah yang mengikuti skema penempatan dana sesuai ketentuan. Program ini berlangsung pada periode 4–11 Maret 2026 selama kuota masih tersedia, dengan total kuota sebanyak 50 tiket lari.

Melalui skema yang fleksibel, peserta dapat memilih produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus mendapatkan kesempatan mengikuti event trail bergengsi di Jawa Tengah tersebut.

Misal, pada skema bjb Tandamata Rencana dan bjb Tandamata Berjangka untuk kategori 7K dan kategori 15K. Alternatif lainnya adalah skema hold dana bjb Tandamata untuk kategori 7K, kategori 15K, kategori 27K dan kategori 50K.

bank bjb juga menghadirkan skema khusus bagi nasabah bjb Prioritas. Bagi nasabah eksisting, tersedia pilihan penempatan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito sesuai kategori yang dipilih di antaranya kategori 7K, kategori 15K, kategori 27K dan kategori 50K.