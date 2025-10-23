Garuda Fight Championship For Revenge Sukses Besar, 50 Ribu Tiket Ludes!

JAKARTA - Garuda Fight Championship (GFC) “For Revenge” resmi mencatat sejarah baru dalam dunia tinju Indonesia. Pertandingan yang digelar pada Sabtu 11 Oktober 2025, sukses besar dengan penjualan tiket yang menembus lebih dari 50 ribu penonton, dari pembelian melalui platform RCTI+ SuperApp.

Antusiasme penonton terlihat sejak awal sore, dimulai dengan sesi Backstage+ yang menampilkan momen eksklusif di balik layar serta dua pertandingan pembuka yang disiarkan gratis di RCTI+. Menjelang malam, tensi semakin memuncak ketika Capung dan Danil naik ke ring dalam duel utama “For Revenge” yang disiarkan secara Pay-Per-View (PPV).

1. Bangga

Promotor sekaligus CEO Garuda Fight Championship, Helmi Darajat Arifin, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian luar biasa ini. Ia tidak menyangka animo masyarakat akan sebesar itu.

“Kami tidak menyangka animo masyarakat akan sebesar ini. Tiket online terjual lebih dari 50 ribu, membuktikan semangat dan gairah terhadap olahraga tinju di Indonesia masih sangat tinggi. Ini menjadi bukti GFC hadir di waktu yang tepat dan mampu menghadirkan tontonan berkelas,” ujar Helmi.

Promotor sekaligus CEO Garuda Fight Championship, Laurend Hutagalung @paparock, menambahkan, kerja sama dengan RCTI+ menjadi faktor penting di balik kesuksesan ini. Ia yakin ini akan menjadi sebuah lompatan besar di dunia tinju.

“RCTI+ SuperApp memberikan akses yang luas untuk para pencinta tinju di seluruh Indonesia, maupun di luar negeri. Melalui Pay-Per-View seharga Rp29.000 saja, penonton bisa menikmati pertarungan utama dan juga mendapatkan bonus 1 bulan Vision+ Premium. Ini adalah langkah besar untuk membawa olahraga tinju ke ranah digital yang lebih modern,” kata Laurend.

2. Positioning RCTI+

Deputi COO RCTI+, Ade Rachman menegaskan, kesuksesan GFC “For Revenge” menandai positioning baru RCTI+ sebagai platform multi-sports terbesar di Indonesia.

“RCTI+ kini bukan sekadar platform hiburan digital, tapi juga menjadi official broadcasting partner untuk berbagai cabang olahraga seperti biliar, tinju, badminton, voli, futsal, hingga sepakbola. Keberhasilan GFC ‘For Revenge’ memperlihatkan bahwa pengguna kami haus akan konten olahraga yang kuat, seru, dan autentik,” kata Ade.

“Melalui sinergi antara live event, tayangan eksklusif, dan konten digital yang berkelanjutan, RCTI+ SuperApp semakin memantapkan diri sebagai destinasi utama penggemar olahraga dan entertainment di Indonesia,” imbuhnya.

GFC “For Revenge” menjadi event tinju pertama di Indonesia yang menggabungkan format hiburan Backstage+, Free Match, dan Pay-Per-View eksklusif, memberikan pengalaman menonton yang lengkap dari siang hingga malam. Selain pertarungan Capung vs Danil yang menjadi sorotan utama, delapan laga lain juga berhasil memukau penonton dengan aksi-aksi penuh semangat dan sportivitas tinggi.