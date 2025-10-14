Hasil Denmark Open 2025: Kejutan Gregoria Mariska Tumbang di Babak 32 Besar

ODENSE – Kejutan besar terjadi pada babak 32 besar Denmark Open 2025 setelah tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, harus mengakui keunggulan wakil Skotlandia, Kirsty Gilmour. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Gregoria dari Gilmour setelah sebelumnya selalu menang dalam empat pertemuan.

Laga Gregoria vs Gilmour berlangsung di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark pada Selasa (14/10/2025) sore WIB. Gilmour yang bermain sangat percaya diri sukses menumbangkan Gregoria dalam dua gim langsung, 21-7 dan 21-14.

1. Jalannya Pertandingan Gim Pertama yang Mencekam

Kirsty Gilmour langsung memegang kendali jalannya pertandingan gim pertama. Tunggal putri Skotlandia itu bermain agresif dan membuat Gregoria tertinggal jauh sejak awal.

Tak butuh waktu lama, Gilmour mampu merebut keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-5. Setelah rehat, permainan Gilmour semakin matang.

Sementara, Gregoria nampak kesulitan mengembangkan permainan dan sering melakukan kesalahan sendiri. Alhasil, gim pertama sukses dimenangkan oleh Gilmour dengan skor meyakinkan 21-7.

Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)

2. Gregoria Tetap Kesulitan di Gim Kedua

Memasuki gim kedua, Gregoria kembali kesulitan pegang kendali permainan. Tunggal putri ranking delapan dunia itu juga kerap melakukan kesalahan.