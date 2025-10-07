Hasil BWF World Junior Mixed Team Championships 2025: Tim Bulu Tangkis Indonesia Hajar Slovenia 2-0

Simak hasil BWF World Junior Mixed Team Championships 2025 antara Tim Bulu Tangkis Indonesia melawan Tim Bulu Tangkis Slovenia (Foto: X/@INABadminton)

GUWAHATI – Tim Bulu Tangkis Indonesia berhasil mengalahkan Tim Bulu Tangkis Slovenia 2-0 dalam lanjutan Grup F BWF World Junior Mixed Team Championships 2025. Mereka melanjutkan tren positif dari laga pertama.

Bermain di Guwahati, India, Selasa (7/10/2025) sore WIB, Tim Bulu Tangkis Indonesia melakukan perombakan dalam daftar 12 pemain melawan Slovenia. Salah satu pemain yang diistirahatkan pada pertandingan kali ini adalah sang kapten Moh. Zaki Ubaidillah.

Meski begitu, Indonesia tampil impresif di set pertama. Skuad Merah Putih menyapu bersih lima pertandingan di set pertama dengan kemenangan. Mereka pun menutup set pertama dengan kemenangan telak 45-22 atas Slovenia.

Adapun lima wakil Indonesia yang menyumbang kemenangan di set pertama adalah Riska Anggraini/Rinjani Kwinnara Nastine, Ikhsan Lintang Pramudya/Rinjani Kwinnara Nastine, Salsabila Amiradana, Alexius Ongkytama Subagio/Aquino Evano Keneddy Tangka, dan Fardhan Rainanda Joe.

Di set kedua, Indonesia kembali mendominasi permainan. Lagi-lagi, skuad Merah Putih sukses menyapu lima gim yang tersaji pada set kedua sehingga menutup laga dengan skor akhir kemenangan 45-25.

Pada set kedua ini, pemain yang diturunkan tidak jauh berbeda. Nama-nama seperti Salsabia Amiradana, dan Ikhsan Lintang Pramudya/Rinjani Kwinnara Nastine masih dipercaya tampil di set kedua. Sementara tiga wakil lainnya adalah Salsabila Zahra Aulia/Yasintha Ristyna Putri, Muhammad Rizki Mubarok/Raihan Daffa Edsel Pramono, dan Richie Duta Richardo.