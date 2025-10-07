Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Junior Mixed Team Championships 2025: Tim Bulu Tangkis Indonesia Hajar Slovenia 2-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 07 Oktober 2025 |16:33 WIB
Hasil BWF World Junior Mixed Team Championships 2025: Tim Bulu Tangkis Indonesia Hajar Slovenia 2-0
Simak hasil BWF World Junior Mixed Team Championships 2025 antara Tim Bulu Tangkis Indonesia melawan Tim Bulu Tangkis Slovenia (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

GUWAHATI – Tim Bulu Tangkis Indonesia berhasil mengalahkan Tim Bulu Tangkis Slovenia 2-0 dalam lanjutan Grup F BWF World Junior Mixed Team Championships 2025. Mereka melanjutkan tren positif dari laga pertama.

Bermain di Guwahati, India, Selasa (7/10/2025) sore WIB, Tim Bulu Tangkis Indonesia melakukan perombakan dalam daftar 12 pemain melawan Slovenia. Salah satu pemain yang diistirahatkan pada pertandingan kali ini adalah sang kapten Moh. Zaki Ubaidillah. 

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Meski begitu, Indonesia tampil impresif di set pertama. Skuad Merah Putih menyapu bersih lima pertandingan di set pertama dengan kemenangan. Mereka pun menutup set pertama dengan kemenangan telak 45-22 atas Slovenia.

Adapun lima wakil Indonesia yang menyumbang kemenangan di set pertama adalah Riska Anggraini/Rinjani Kwinnara Nastine, Ikhsan Lintang Pramudya/Rinjani Kwinnara Nastine, Salsabila Amiradana, Alexius Ongkytama Subagio/Aquino Evano Keneddy Tangka, dan Fardhan Rainanda Joe.

Di set kedua, Indonesia kembali mendominasi permainan. Lagi-lagi, skuad Merah Putih sukses menyapu lima gim yang tersaji pada set kedua sehingga menutup laga dengan skor akhir kemenangan 45-25.

Pada set kedua ini, pemain yang diturunkan tidak jauh berbeda. Nama-nama seperti Salsabia Amiradana, dan Ikhsan Lintang Pramudya/Rinjani Kwinnara Nastine masih dipercaya tampil di set kedua. Sementara tiga wakil lainnya adalah Salsabila Zahra Aulia/Yasintha Ristyna Putri, Muhammad Rizki Mubarok/Raihan Daffa Edsel Pramono, dan Richie Duta Richardo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/40/3170806//indonesia_juara_piala_suhandinata_2024-PL7W_large.jpg
Hasil Drawing Ulang Piala Suhandinata 2025: Indonesia Lawan Hong Kong hingga Filipina di Grup F
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/40/3163762//simak_kisah_heroik_tim_bulu_tangkis_indonesia_saat_juara_piala_thomas_1988_di_tengah_situasi_kacau-KAY6_large.jpg
Kisah Heroik Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas 1998, Jadi Juara saat Kondisi Tanah Air Tak Menentu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/40/3163277//aaron_chia_bersama_soh_wooi_yik-KpCj_large.jpg
Tim Bulutangkis Malaysia Belum Tentukan Skuad SEA Games 2025, Rexy Mainaky: Kami Tunggu Indonesia dan Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/40/3162281//simak_sistem_skor_relay_baru_di_piala_suhandinata_2025-cKgw_large.jpeg
Piala Suhandinata 2025 Gunakan Sistem Skor Baru 3x45, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161430//tim_bulutangkis_indonesia-aWMR_large.jpg
Hasil Drawing Piala Suhandinata 2025: Tim Bulu Tangkis Indonesia Tergabung di Grup C!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156885//tim_bulu_tangkis_indonesia_kalah_dari_tim_bulu_tangkis_korea_selatan_di_badminton_asia_junior_championship_2025-syfv_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2025: Tim Indonesia Kalah dari Korea Selatan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement