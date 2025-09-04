Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Italia 2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 04 September 2025 |12:10 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Italia 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming F1 GP Italia 2025 di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Ajang balap mobil paling bergengsi di dunia, Formula 1, kembali hadir di seri Italian Grand Prix 2025 yang berlangsung di Autodromo Nazionale Monza, Italia pada 5–7 September 2025. Sirkuit legendaris ini dikenal dengan sebutan Temple of Speed karena memiliki lintasan lurus panjang dan kecepatan rata-rata yang sangat tinggi.

Saksikan keseruannya dengan klik di sini. Semua sesi mulai dari latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama dapat disaksikan di VISION+ dengan jadwal lengkap berikut: 

Balapan F1 GP Belanda 2025 (Foto: X/@F1)

Jumat, 5 September 2025

● 18:25 WIB | Practice 1

● 21:55 WIB | Practice 2

Sabtu, 6 September 2025

● 17:25 WIB | Practice 3

● 20:15 WIB | Qualifying Pre-Show

● 20:55 WIB | Qualifying

● 22:00 WIB | Qualifying Post Show

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/37/3183930/oscar_piastri-cboL_large.jpg
Oscar Piastri Disarankan Cabut dari McLaren jika Gagal Juarai F1 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183343/max_verstappen-Tg4d_large.jpg
Red Bull Racing Umumkan Tanggal Peluncuran F1 2026: Sambut Era Baru Bersama Ford
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183354/penghuni_podium_f1_gp_meksiko_2025-EZh2_large.jpg
Penonton Terkejut, Kapal Feri Putar Film Dewasa Usai Nonton Balapan F1 GP Meksiko 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182670/scuderia_ferrari_kecewa_berat_charles_leclerc_dan_lewis_hamilton_gagal_menyelesaikan_balapan_f1_gp_brasil_2025-3QXV_large.jpg
Ferrari Kecewa Berat Charles Leclerc dan Lewis Hamilton Gagal Finis di F1 GP Brasil 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/37/3182460/max_verstappen_mengaku_akan_mengejar_mimpinya_jadi_pembalap_motogp_jika_gagal_menembus_f1-qHAz_large.jpg
Max Verstappen Ngaku Bakal Jadi Pembalap MotoGP jika Gagal Tembus F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/37/3182233/terjangan_badai_tropis_mengancam_pelaksanaan_f1_gp_brasil_2025-ef7u_large.jpg
Badai Tropis Ancam Sprint Race dan Kualifikasi F1 GP Brasil 2025!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement