Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Italia 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – Ajang balap mobil paling bergengsi di dunia, Formula 1, kembali hadir di seri Italian Grand Prix 2025 yang berlangsung di Autodromo Nazionale Monza, Italia pada 5–7 September 2025. Sirkuit legendaris ini dikenal dengan sebutan Temple of Speed karena memiliki lintasan lurus panjang dan kecepatan rata-rata yang sangat tinggi.

Saksikan keseruannya dengan klik di sini. Semua sesi mulai dari latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama dapat disaksikan di VISION+ dengan jadwal lengkap berikut:

Jumat, 5 September 2025

● 18:25 WIB | Practice 1

● 21:55 WIB | Practice 2

Sabtu, 6 September 2025

● 17:25 WIB | Practice 3

● 20:15 WIB | Qualifying Pre-Show

● 20:55 WIB | Qualifying

● 22:00 WIB | Qualifying Post Show