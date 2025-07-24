Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pengakuan Jonatan Christie yang Lebih Percaya Diri Usai Genggam Tiket 16 Besar China Open 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |01:05 WIB
Pengakuan Jonatan Christie yang Lebih Percaya Diri Usai Genggam Tiket 16 Besar China Open 2025
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mengaku tampil lebih percaya diri di China Open 2025. Dengan begitu, dia bisa lolos ke 16 besar.

Pada babak pertama, Jonatan sukses mengalahkan wakil Singapura, Jia Heng Jason Teh dengan skor 21-17 dan 21-12. Kemenangan tersebut diakui Jonatan karena dirinya bermain lebih baik jika dibandingkan dengan Japan Open 2025 pekan lalu yang langsung tersingkir di babak pertama.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

"Hari ini Puji Tuhan bermain lebih baik dibandingkan minggu lalu," ungkap Jonatan dalam keterangan pers PBSI, Kamis (24/7/2025).

1. Lebih Percaya Diri

Selain itu, Jonatan mengaku bermain lebih percaya diri dan tampil all out. Selain itu, tekad kuat untuk memperbaiki performa menjadi alasan Jonatan bermain apik di babak pertama China Open 2025.

"Lebih percaya diri dan lebih bisa bermain lebih all out lagi dengan situasi lapangan yang berangin dan shuttlecock kencang. Bisa menjalankan strategi dengan sesuai yang dipersiapkan," sambung Jonatan.

"Di sini mau tampil lebih baik, mau lebih membalikkan kepercayaan diri setelah di beberapa turnamen terakhir bisa dibilang permainannya (bukan hanya hasil) belum sepenuhnya kembali," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
