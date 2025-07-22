Aprilia dan KTM Bersinar di MotoGP Republik Ceko 2025, Bos Ducati Ketar-ketir

BRNO - Manajer Ducati Corse, Gigi Dall’Igna khawatir dengan mulai bangkitnya tim seperti KTM dan Aprilia di MotoGP Republik Ceko 2025. Meski pada balapan GP Ceko itu rider Ducati Lenovo, Marc Marquez keluar sebagai pemenang, namun posisi lima besar tak lagi dikuasai tim pabrikan asal Italia tersebut.

Gelaran MotoGP Republik Ceko telah selesai, Minggu 20 Juli 2025 kemarin. Marc Marquez berhasil menjadi juara dalam balapan yang digelar di Automotodrom Brno, Republik Ceko.

Dengan kemenangan ini, Marquez telah memenangkan lima balapan secara beruntun. Pembalap berusia 32 tahun itu kini semakin mantap di puncak klasemen dengan koleksi 381 poin.

1. Tim Lain Mulai Bangkit

Kekhawatiran Dall’Igna memang bukan tanpa alasan. Terbukti hanya Marquez dan Francesco Bagnaia saja yang dapat bersaing di lima besar MotoG Republik Ceko 2025.

Beberapa pembalap Ducati lainnya ada yang terjatuh hingga gagal bersaing. Kondisi itulah tak banyak rider Ducati yang bersaing di lima besar GP Republik Ceko.

Pedro Acosta berbincang dengan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@37pedroacosta)

Dall'Igna menganggap hal ini sebagai peringatan serius untuk Ducati. Dia menginginkan Ducati waspada terhadap kebangkitan tim lainnya.

"Yang lain sudah benar-benar sadar, jadi sepertinya ini saat yang tepat untuk kembali bekerja daripada memikirkan liburan," kata Dall'Igna dilansir dari Crash, Selasa (22/7/2025).