Marc Marquez Mau Berdamai dengan Valentino Rossi, tapi Ada Syaratnya

BRNO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez tampaknya mau saja berdamai dengan rival utamanya di MotoGP, yakni Valentino Rossi. Meski begitu, Marquez menilai hal tersebut tak bisa dilakukan satu pihak.

Marquez merasa keinginan berdamai juga harus ada di diri Valentino Rossi. Sebab The Baby Alien –julukan Marquez– merasa masalah ini tak bisa selesai jika hanya satu pihak saja yang tertarik berdamai.

1. Marquez Tertarik Berdamai dengan Rossi?

Tak dapat dipungkiri, hubungan Marquez dan Rossi tak pernah membaik. Bahkan ketika The Doctor –julukan Rossi– sudah pensiun sejak MotoGP 2021, hubungan kedua pembalap itu masih tak baik-baik saja.

Kini mulai ada desakan dari berbagai pihak agar Rossi dan Marquez berdamai. Salah satunya datang dari bos Ducati, Davide Tardozzi.

Hal itu karena Tardozzi sempat dibuat kesal dengan fans Rossi yang mengejek Marquez saat naik podium di sprint race dan balapan utama MotoGP Italia 2025 pada 22 Juni 2025. Sejak insiden itu, Tardozzi berharap besar hubungan Marquez dan Rossi membaik.

Marc Marquez vs Valentino Rossi

Marquez pun akhirnya tak bisa lepas dari saran berbagai pihak untuk berdamai dengan Rossi. Dalam satu momen saat dirinya menghadiri sesi wawancara dengan DAZN, Marquez ditanyai apakah mungkin ada kata damai dengan Rossi?

Marquez tak menjawab iya atau tidak. Ia hanya mengatakan perdamaian itu tak bisa diperjuangkan dari satu pihak saja. Marquez merasa tak bisa mengatakan tertarik berdamai jika pihak Rossi tak berusaha untuk berdamai.

“Ketika sesuatu tidak bergantung hanya pada satu orang, Anda tidak bisa berkata, 'Tidak, saya tertarik’” ungkap Marquez dikutip dari Crash, Kamis (17/7/2025).