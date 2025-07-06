Jorge Lorenzo Bongkar Penyebab Francesco Bagnaia Melempem: Marc Marquez Makin Kuat, atau Pecco Kurang Sesuatu!

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, bongkar penyebab Francesco Bagnaia tampil melempem di MotoGP 2025. Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena 2 faktor.

Pertama, Marc Marquez yang makin kuat hingga sulit disaingi Pecco -panggilan akrab Bagnaia. Kedua, Bagnaia memang kekurangan sesuatu pada motornya.

1. Francesco Bagnaia Memble

Francesco Bagnaia tampil memble di MotoGP 2025. Hingga 10 seri yang telah bergulir. Dia baru menang 1 kali.

Bagnaia bahkan kesulitan untuk finis di posisi kedua. Dia kerap kali diasapi adik dari Marc Marquez, yakni Alex Marquez, yang tak kalah menggilanya musim ini.

Alhasil, Pecco masih bertengger di posisi ketiga pada klasemen sementara MotoGP 2025. Perolehan poinnya terpaut jauh dari Marc Marquez, yakni hingga 126 poin.