HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Bongkar Penyebab Francesco Bagnaia Melempem: Marc Marquez Makin Kuat, atau Pecco Kurang Sesuatu!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |06:59 WIB
Jorge Lorenzo Bongkar Penyebab Francesco Bagnaia Melempem: Marc Marquez Makin Kuat, atau Pecco Kurang Sesuatu!
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez setim di MotoGP 2025. (Foto: Ducati)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, bongkar penyebab Francesco Bagnaia tampil melempem di MotoGP 2025. Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena 2 faktor.

Pertama, Marc Marquez yang makin kuat hingga sulit disaingi Pecco -panggilan akrab Bagnaia. Kedua, Bagnaia memang kekurangan sesuatu pada motornya.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Francesco Bagnaia Memble

Francesco Bagnaia tampil memble di MotoGP 2025. Hingga 10 seri yang telah bergulir. Dia baru menang 1 kali.

Bagnaia bahkan kesulitan untuk finis di posisi kedua. Dia kerap kali diasapi adik dari Marc Marquez, yakni Alex Marquez, yang tak kalah menggilanya musim ini.

Alhasil, Pecco masih bertengger di posisi ketiga pada klasemen sementara MotoGP 2025. Perolehan poinnya terpaut jauh dari Marc Marquez, yakni hingga 126 poin.

 

Halaman:
1 2
