Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Konfirmasi Operasi Marc Marquez Sukses Usai Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025, Kapan Comeback?

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 13 Oktober 2025 |17:39 WIB
Ducati Konfirmasi Operasi Marc Marquez Sukses Usai Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025, Kapan <i>Comeback</i>?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

BORGO PANIGALE – Tim Ducati Lenovo memberikan kabar terkini mengenai cedera yang dialami pembalapnya, Marc Marquez, usai kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025. Melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka, @ducaticorse, Ducati menyatakan operasi yang dijalani Marquez berjalan sukses.

Marc Marquez menderita cedera setelah terlibat kecelakaan dengan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) pada seri MotoGP Mandalika 2025 di Sirkuit Mandalika, Minggu 5 Oktober 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu terjatuh dan sempat terseret ke gravel setelah ban belakangnya tak sengaja tertabrak oleh Bezzecchi.

Kecelakaan ini membuat Marquez langsung dibawa ke pusat medis sebelum menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Spanyol.

1. Kerusakan Ligamen dan Keputusan Operasi Cepat

Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan selama seminggu di Madrid, Spanyol, tim medis memutuskan Marquez harus segera menjalani tindakan operasi. Operasi tersebut dilakukan di Rumah Sakit Ruber Internacional, Madrid.

"Setelah pemeriksaan cedera tulang belikat kanannya, Marc Marquez telah menjalani operasi yang sukses," tulis keterangan resmi Ducati.

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Tim medis yang sama yang memeriksanya tujuh hari sebelumnya menemukan fraktur korakoid dan kerusakan ligamennya tidak menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang memadai meskipun telah diimobilisasi selama seminggu.

"Oleh karena itu, mengingat risiko ketidakstabilan yang tersisa, diputuskan untuk melanjutkan stabilisasi bedah dan memperbaiki ligamen akromioklavikular," sambung pernyataan Ducati.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/38/3176452/francesco_bagnaia-UCil_large.jpg
Francesco Bagnaia Dirumorkan Pindah ke VR46 di MotoGP 2027, Gara-Gara Marc Marquez?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/38/3176432/marc_marquez-BJQ6_large.jpg
Tak Cuma Jago Balapan, Gigi DallIgna Ungkap Nilai Tambah Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/38/3176414/marc_marquez-O4Rz_large.jpg
Marc Marquez Masih Haus Gelar Juara MotoGP, Bos Ducati: Saya Ingin Dia Terus Jadi Pembalap Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/38/3176373/marc_marquez-kvPc_large.jpg
Jelang MotoGP Australia 2025, Masyarakat Australia Malah Minta MotoGP Mandalika 2025 Dihapus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176294/jorge_lorenzo_mengagumi_perjuangan_marc_marquez_jadi_juara_dunia_motogp_2025-W6Vv_large.jpg
Jorge Lorenzo Kagumi Perjuangan Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025: Kekuatan Pikirannya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176292/miguel_oliveira_bangga_dengan_kariernya_di_kelas_motogp-ystb_large.jpg
Karier di MotoGP Segera Berakhir, Miguel Oliveira: Tentu Saja Bangga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement