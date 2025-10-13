Ducati Konfirmasi Operasi Marc Marquez Sukses Usai Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025, Kapan Comeback?

BORGO PANIGALE – Tim Ducati Lenovo memberikan kabar terkini mengenai cedera yang dialami pembalapnya, Marc Marquez, usai kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025. Melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka, @ducaticorse, Ducati menyatakan operasi yang dijalani Marquez berjalan sukses.

Marc Marquez menderita cedera setelah terlibat kecelakaan dengan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) pada seri MotoGP Mandalika 2025 di Sirkuit Mandalika, Minggu 5 Oktober 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu terjatuh dan sempat terseret ke gravel setelah ban belakangnya tak sengaja tertabrak oleh Bezzecchi.

Kecelakaan ini membuat Marquez langsung dibawa ke pusat medis sebelum menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Spanyol.

1. Kerusakan Ligamen dan Keputusan Operasi Cepat

Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan selama seminggu di Madrid, Spanyol, tim medis memutuskan Marquez harus segera menjalani tindakan operasi. Operasi tersebut dilakukan di Rumah Sakit Ruber Internacional, Madrid.

"Setelah pemeriksaan cedera tulang belikat kanannya, Marc Marquez telah menjalani operasi yang sukses," tulis keterangan resmi Ducati.

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Tim medis yang sama yang memeriksanya tujuh hari sebelumnya menemukan fraktur korakoid dan kerusakan ligamennya tidak menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang memadai meskipun telah diimobilisasi selama seminggu.

"Oleh karena itu, mengingat risiko ketidakstabilan yang tersisa, diputuskan untuk melanjutkan stabilisasi bedah dan memperbaiki ligamen akromioklavikular," sambung pernyataan Ducati.