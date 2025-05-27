Lolos 16 Besar Singapore Open 2025, Fajar/Rian Waspadai Ganda Putra Thailand

SINGAPURA – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil lolos ke 16 besar Singapore Open 2025 Super 750. Mereka langsung mewaspadai calon lawan yakni Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh.

Fajar/Rian lolos ke babak 16 besar usai menaklukkan wakil Malaysia, Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong, dengan skor 21-18 dan 21-16, di babak pertama. Laga tersebut berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Singapura, Selasa (27/5/2025) sore WIB.

1. Tidak Mudah

Namun usai kemenangan tersebut, Fajar/Rian langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi lawan di babak 16 besar. Selanjutnya, mereka akan bertemu Kedren/Puavaranukroh asal Thailand.

Sebelumnya di babak pertama, pasangan itu mampu mengalahkan wakil Indonesia lainnya, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dengan skor 24-22, 19-21, dan 16-21. Karena itu, Fajar/Rian akan sangat mewaspadai wakil Thailand tersebut.

"Melawan Dechapol/Kedren di babak 16 besar tidak akan mudah untuk kami. Besok masih ada hari untuk persiapan jadi kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dan tetap waspada," ucap Rian dalam keterangan pers PBSI, Selasa (27/5/2025).

2. Kesalahan Sendiri

Sementara berbicara tentang jalannya laga di babak pertama, Fajar/Rian mengaku banyak melakukan kesalahan sendiri. Namun, mereka cepat sadar dengan hal itu dan melanjutkan laga dengan penuh fokus.