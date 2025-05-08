13th World Heyball Masters Grand Final: 4 Pebiliar Indonesia Masih Terus Berjuang

AJANG 13th World Heyball Masters Grand Final terus berlanjut. Kini, masih ada 4 pebiliar Indonesia yang terus jaga asanya untuk ukir prestasi di ajang tersebut.

Deputy Chairman I fot Technical and Coaching PB POBSI, Imran Ibrahim, mengatakan atlet Indonesia terus berjuang dalam 13th World Heyball Masters Grand Final demi ukir prestasi. Kini, tersisa empat atlet di ajang tersebut dari tujuh pebiliar yang dikirim bertanding.

1. 13th World Heyball Masters Grand Final

13th World Heyball Masters Grand Final berlangsung di Chengdu, China, pada 4 hingga 17 Mei 2025. PB POBSI menurunkan tujuh wakil di ajang ini, yakni Rico Herman, Rico Dela Wijaya, Syahroni, Yensen Limas, Albert Januarta, dan Yohan Purwanto, dan Geby.

Imran mengatakan persaingan dalam 13th World Heyball Masters Grand Final memang cukup ketat. Alhasil, sudah ada 3 atlet yang gugur dalam ajang tersebut.

"Sudah ada 3 atlet kami yang gugur Geby (kalah di kualifikasi ) dan Rico kalah di posisi 288 player. Yensen di stage 1 atau 144-288 player posisinya. Sementara, sisa 4 atlet lagi," kata Imran, Rabu 6 Mei 2025.