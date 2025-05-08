Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

13th World Heyball Masters Grand Final: 4 Pebiliar Indonesia Masih Terus Berjuang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |06:15 WIB
13th World Heyball Masters Grand Final: 4 Pebiliar Indonesia Masih Terus Berjuang
13th World Heyball Masters Grand Final. (Foto: PB POBSI)
A
A
A

AJANG 13th World Heyball Masters Grand Final terus berlanjut. Kini, masih ada 4 pebiliar Indonesia yang terus jaga asanya untuk ukir prestasi di ajang tersebut.

Deputy Chairman I fot Technical and Coaching PB POBSI, Imran Ibrahim, mengatakan atlet Indonesia terus berjuang dalam 13th World Heyball Masters Grand Final demi ukir prestasi. Kini, tersisa empat atlet di ajang tersebut dari tujuh pebiliar yang dikirim bertanding.

13th World Heyball Masters Grand Final

1. 13th World Heyball Masters Grand Final

13th World Heyball Masters Grand Final berlangsung di Chengdu, China, pada 4 hingga 17 Mei 2025. PB POBSI menurunkan tujuh wakil di ajang ini, yakni Rico Herman, Rico Dela Wijaya, Syahroni, Yensen Limas, Albert Januarta, dan Yohan Purwanto, dan Geby.

Imran mengatakan persaingan dalam 13th World Heyball Masters Grand Final memang cukup ketat. Alhasil, sudah ada 3 atlet yang gugur dalam ajang tersebut.

"Sudah ada 3 atlet kami yang gugur Geby (kalah di kualifikasi ) dan Rico kalah di posisi 288 player. Yensen di stage 1 atau 144-288 player posisinya. Sementara, sisa 4 atlet lagi," kata Imran, Rabu 6 Mei 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement