Beredar Kabar Chico Auro Cabut dari Pelatnas PBSI, Taufik Hidayat Bilang Begini

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo tengah menjadi pembicaraan pencinta bulu tangkis Tanah Air karena diisukan mundur dari Pelatnas PBSI. Terkait isu itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PBSI, Taufik Hidayat mengaku justru belum tahu mengenai informasi soal Chico tersebut.

1. Taufik Hidayat Tak Tahu

Taufik Hidayat pun mengaku akan memberikan pendapatnya jika sudah mengetahui terkait informasi Chico. Namun, sejauh ini ia tak bisa berbicara banyak karena memang tidak tahu mengenai isu tersebut.

"Saya belum dapat info itu (Chico mundur) hari ini. Nanti kalau sudah ada info saya kabarkan, tapi sampai detik ini saya belum dapat info," kata Taufik kepada awak media di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Belakangan Chico memang dirumorkan akan mundur dari pelatnas PBSI. Isu tersebut menyeruak di media sosial dalam satu hari terakhir.

2. Penyebab Chico Mundur dari Pelatnas PBSI

Chico Aura Dwi Wardoyo

Atlet berusia 26 tahun itu memang belum mendapatkan prestasi yang istimewa dalam empat turnamen terakhir. Pencapaian terbaiknya dalam empat turnamen terakhir adalah terhenti di babak 16 besar Thailand Masters pada Januari 2025 lalu.

Sebelumnya, PBSI memang mewacanakan sistem promosi-degradasi bagi atlet pelatnas. Atlet yang prestasinya menurun dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari pelatnas.

Taufik sendiri mengatakan sistem promosi dan degradasi belum diberlakukan. Namun, dia memastikan skema itu akan tetap diterapkan dalam waktu dekat.