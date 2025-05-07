Hasil Taipei Open 2025: Moh Zaki Ubaidillah dan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Susah Payah Raih Tiket 16 Besar

TAIPEI - Indonesia berhasil mengirimkan dua perwakilan ke babak 16 besar Taipei Open 2025. Sebab Moh Zaki Ubaidillah (tunggal putra) dan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata baru saja memenangkan laga babak 32 besar turnamen super 300 tersebut.

Ubed –panggilan Zaki Ubaidillah– dan Marwan/Aisyah kompak meraih kemenangan. Semua laga itu dimainkan di Taipei Arena, Taiwan, Rabu (7/5/2025) pagi WIB.

1. Moh Zaki Ubaidillah vs Wakil Taiwan

Ubed melaju ke babak 16 besar usai kalahkan wakil tuan rumah, Chi Yu Jen. Pemain berusia 17 tahun itu mendapat perlawanan sengit dari Chi Yu Jen.

Pasalnya, Ubed menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 9-21, 21-17, 21-11. Ubed nantinya akan menghadapi wakil India, Tharun Mannepalli, di babak 16 besar.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

2. Marwan/Aisyah vs Wakil Hong Kong

Kemudian, Marwan/Aisyah mengikut jejak Ubed. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu juga harus susah payah menggenggam tiket babak 16 besar Taipei Open 2025.

Marwan/Aisyah mendapat perlawan ketat dari wakil Hong Kong, Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau. Mereka susah payah meraih kemenangan lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-15, 11-21, 21-17.

Di babak 16 besar, Marwan/Aisyah akan menghadapi lawan cukup berat. Mereka bakal melawan pasangan unggulan tujuh asal Malaysia, Chen Tang Jie/Chan Wan Tse.