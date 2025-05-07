Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Taipei Open 2025: Moh Zaki Ubaidillah dan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Susah Payah Raih Tiket 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |10:31 WIB
Hasil Taipei Open 2025: Moh Zaki Ubaidillah dan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Susah Payah Raih Tiket 16 Besar
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
A
A
A

TAIPEI - Indonesia berhasil mengirimkan dua perwakilan ke babak 16 besar Taipei Open 2025. Sebab Moh Zaki Ubaidillah (tunggal putra) dan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata baru saja memenangkan laga babak 32 besar turnamen super 300 tersebut.

Ubed –panggilan Zaki Ubaidillah– dan Marwan/Aisyah kompak meraih kemenangan. Semua laga itu dimainkan di Taipei Arena, Taiwan, Rabu (7/5/2025) pagi WIB.

1. Moh Zaki Ubaidillah vs Wakil Taiwan

Ubed melaju ke babak 16 besar usai kalahkan wakil tuan rumah, Chi Yu Jen. Pemain berusia 17 tahun itu mendapat perlawanan sengit dari Chi Yu Jen.

Pasalnya, Ubed menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 9-21, 21-17, 21-11. Ubed nantinya akan menghadapi wakil India, Tharun Mannepalli, di babak 16 besar.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

2. Marwan/Aisyah vs Wakil Hong Kong

Kemudian, Marwan/Aisyah mengikut jejak Ubed. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu juga harus susah payah menggenggam tiket babak 16 besar Taipei Open 2025.

Marwan/Aisyah mendapat perlawan ketat dari wakil Hong Kong, Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau. Mereka susah payah meraih kemenangan lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-15, 11-21, 21-17.

Di babak 16 besar, Marwan/Aisyah akan menghadapi lawan cukup berat. Mereka bakal melawan pasangan unggulan tujuh asal Malaysia, Chen Tang Jie/Chan Wan Tse.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Taipei Open 2025
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/40/3138324/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-zQ6E_large.jpg
Juara Taipei Open 2025, Jafar/Felisha Bidik Gelar Lebih Bergengsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/40/3138231/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta_dan_dejan_bersama_siti_fadia_di_final_taipei_open_2025-0MYK_large.jpg
Alasan Jafar/Felisha Berhasil Kalahkan Dejan/Siti di Final Taipei Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/40/3138146/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-Xv8E_large.jpg
Hasil Final Taipei Open 2025: Kalahkan Dejan/Fadia, Jafar/Felisha Sabet Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/40/3138010/meilysa_trias_puspitasari_dan_rachel_allessya_rose-zNE9_large.jpg
Hasil Semifinal Taipei Open 2025: Meilysa/Rachel Takluk di Tangan Wakil Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/40/3137959/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-WZg8_large.jpg
Hasil Semifinal Taipei Open 2025: Sikat Wakil Malaysia, Jafar/Felisha Tantang Dejan/Fadia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/40/3137940/dejan_ferdinansyah_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-Kemo_large.jpg
Hasil Semifinal Taipei Open 2025: Dejan/Fadia Tembus Final, Berpotensi Hadapi Perang Saudara!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement