Kejuaraan World Superbike (WSBK) 2025 akan berlanjut ke seri Portuguese Round yang digelar di Algarve International Circuit, Portimão Portugal, mulai 28 hingga 30 Maret 2025. Berikut adalah jadwal lengkap WSBK Portuguese Round 2025:
Jumat, 28 Maret 2025
17:30 WIB: WorldSBK – Free Practice 1
20:50 WIB: WorldSSP Superpole / WorldSBK Free Practice 2
Sabtu, 29 Maret 2025
15:55 WIB: WorldSBK – Free Practice 3
17:50 WIB: WorldSBK – Tissot Superpole
19:20 WIB: WorldSSP – Race 1
20:20 WIB: WorldSBK – Race 1
21:20 WIB: WorldSSP 300 – Race 1
Minggu, 30 Maret 2025
16:45 WIB: WorldSBK – Tissot Superpole Race
18:20 WIB: WorldSSP – Race 2
19:20 WIB: WorldSBK – Race 2
20:20 WIB: WorldSSP 300 – Race 2
(Wikanto Arungbudoyo)