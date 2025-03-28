Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ WSBK Portugal 2025, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |17:23 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ WSBK Portugal 2025, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming WSBK Portugal 2025 di Vision+ (Foto: Vision+)
JAKARTA – Kejuaraan World Superbike (WSBK) 2025 akan berlanjut ke seri Portuguese Round yang digelar di Algarve International Circuit, Portimão Portugal, mulai 28 hingga 30 Maret 2025. Kamu bisa nonton streaming dengan klik di sini. Dukung pembalap jagoan kamu raih kemenangan! Berikut adalah jadwal lengkap WSBK Portuguese Round 2025:

Jumat, 28 Maret 2025

17:30 WIB: WorldSBK – Free Practice 1

20:50 WIB: WorldSSP Superpole / WorldSBK Free Practice 2

Sirkuit Mandalika. WSBK

Sabtu, 29 Maret 2025

15:55 WIB: WorldSBK – Free Practice 3

17:50 WIB: WorldSBK – Tissot Superpole

19:20 WIB: WorldSSP – Race 1

20:20 WIB: WorldSBK – Race 1

21:20 WIB: WorldSSP 300 – Race 1

Minggu, 30 Maret 2025

16:45 WIB: WorldSBK – Tissot Superpole Race

18:20 WIB: WorldSSP – Race 2

19:20 WIB: WorldSBK – Race 2

20:20 WIB: WorldSSP 300 – Race 2

Bersiap dukung rider jagoanmu! Jadilah bagian dari sejarah WorldSBK 2025 dan rasakan sensasi balapan penuh adrenalin dengan streaming di VISION+. Langganan VISION+ Premium Sports mulai dari Rp40.000,- untuk akses penuh ke seluruh tayangan WSBK dan olahraga kelas dunia lainnya!

Streaming Ini Itu di VISION+

(Wikanto Arungbudoyo)

