Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS

VinFast Perkuat Dukungan untuk Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |14:49 WIB
VinFast Perkuat Dukungan untuk Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia
VinFast dukung Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – VinFast, merek kendaraan listrik terkemuka asal Vietnam, mengumumkan dukungannya terhadap Tim Nasional Indonesia dalam perjuangannya menuju kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kerja sama ini dimulai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) yang mewakili Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), pada 22 Februari 2025.

Sebagai mitra resmi PSSI, VinFast berkomitmen mendukung persiapan dan perjalanan Timnas Indonesia selama ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pham Sanh Chau, CEO VinFast Asia, menyambut baik pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dan menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor otomotif dan olahraga untuk mendukung ekosistem sepak bola nasional.

Ia berharap kemitraan ini terus berkembang demi memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192868//dirut_bri_hery_gunardi-j4nk_large.jpeg
Impresif! Ini Sederet Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846//anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192790//ilustrasi_pembayaran_dengan_kartu_kredit-Jft3_large.jpeg
Apply Kartu Kredit Bank Mega, Dapatkan Cashback Rp250 Ribu di 15 Merchant Pilihan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760//berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733//john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192718//timnas_indonesia-6jKC_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement