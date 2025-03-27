VinFast Perkuat Dukungan untuk Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia

VinFast dukung Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: dok ist)

JAKARTA – VinFast, merek kendaraan listrik terkemuka asal Vietnam, mengumumkan dukungannya terhadap Tim Nasional Indonesia dalam perjuangannya menuju kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kerja sama ini dimulai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) yang mewakili Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), pada 22 Februari 2025.

Sebagai mitra resmi PSSI, VinFast berkomitmen mendukung persiapan dan perjalanan Timnas Indonesia selama ajang kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pham Sanh Chau, CEO VinFast Asia, menyambut baik pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain dan menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor otomotif dan olahraga untuk mendukung ekosistem sepak bola nasional.

Ia berharap kemitraan ini terus berkembang demi memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia.