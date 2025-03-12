Danilo Petrucci Acungi Jempol untuk Kualitas Fisik Marc Marquez saat Tampil di MotoGP

EKS pembalap MotoGP, Danilo Petrucci, soroti kondisi fisik Marc Marquez di MotoGP. Dia mengacungi jempol kualitas fisik Marquez.

Pasalnya, Marc Marquez kini sudah tak muda lagi. Tapi, pembalap anyar Ducati Lenovo itu bisa bekerja fantastis hingga menyapu bersih kemenangan di seri perdana.

1. Kondisi Fisik

Diketahui, Marquez kini sudah berumur 32 tahun. Meski sudah berumur, The Baby Alien bisa bertahan dalam kondisi seperti itu.

Pujian ini dilempar Petrucci usai balapan MotoGP Thailand 2025. Pasalnya, balapan itu diketahui berjalan dengan begitu panas.

“Banyak pembalap yang mengalami luka bakar akibat panas motor,” ucap Petrucci, dikutip dari Motosan, Rabu (12/3/2025).

“Tapi, Marc tetap bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Itu gila,” lanjutnya.