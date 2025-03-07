Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Kocak Loh Kean Yew, Kaget saat Tahu Hendra Setiawan Pernah Juara Olimpiade

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |16:45 WIB
Kisah Kocak Loh Kean Yew, Kaget saat Tahu Hendra Setiawan Pernah Juara Olimpiade
Loh Kean Yew bersama Hendra Setiawan. (Foto: Instagram/@lohkeanyew)
KISAH kocak Loh Kean Yew menarik diulas. Pebulutangkis Singapura itu kaget saat tahu Hendra Setiawan pernah juara Olimpiade.

Hal ini diungkap Loh Kean Yew karena dirinya ternyata tidak mengetahui bahwa Hendra pernah meraih medali emas di Olimpiade. Dia pun terkejut bukan main saat mengetahui fakta tersebut.

Loh kean yew foto ig @lohkeanyew

1. Kisah Kocak Loh Kean Yew

Kisah kocak Loh Kean Yew ini terungkap kala dirinya melakukan sesi tanya jawab dengan Hendra Setiawan. Video itu pun ditayangkan di channel Youtube Hendra Setiawan.

Dalam percakapan itu, Loh Kean Yew menceritakan pertemuan pertamanya dengan Hendra Setiawan. Saat pertama kali bertemu legenda bulutangkis Indonesia itu, Loh Kean Yew mengaku tak mengetahui pasti siapa sosok Hendra Setiawan.

Bahkan, Loh Kean Yew tak tahu bahwa prestasi fantastis sudah diukir Hendra Setiawan di dunia bulutangkis. Tak ayal, dirinya kaget saat mengetahui bahwa Hendra sudah pernah juara Olimpiade.

Pertemuan pertama Loh Kean Yew dengan Hendra Setiawan sendiri terjadi pada 2020. Keduanya setim dalam ajang Premier Badminton League (PBL) yang digelar di India.

“Pertama kali saya bertemu Hendra, saya enggak tahu dia. Maksud saya, saya tahu namanya Hendra, tapi enggak tahu apa yang dia menangkan," ujar Loh Kean Yew.

"Jadi waktu saya ngobrol sama dia, saya merasa sudah menjadi teman saja. Jadi, saya enggak peduli dia ini siapa," lanjutnya.

"Lalu, ada yang bertanya pada saya, 'Kamu setim sama Hendra?'" cerita Loh Kean Yew.

"Iya, terus kenapa?" jawab Loh Kean Yew dengan tenang

"Ha, beneran?" ujar Loh Kean Yew dengan ekspresi kaget saat menceritakan takjubnya dia saat mengetahui fakta bahwa Hendra Setiawan merupakan peraih medali emas Olimpiade.

 

