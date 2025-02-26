Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap Calon Juara MotoGP Thailand 2025, Nomor 1 Pemenang Musim Lalu

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |09:55 WIB
5 Pembalap Calon Juara MotoGP Thailand 2025, Nomor 1 Pemenang Musim Lalu
Para Pembalap MotoGP 2025. (Foto: Instagram/motogp)
A
A
A

ADA 5 pembalap calon juara MotoGP Thailand 2025 yang menarik untuk dibahas. Dari kelima rider MotoGP yang akan dibahas, tiga diantaranya pernah menang.

Balapan pembuka MotoGP 2025 itu akan berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand pada 28 Februari-2 Maret 2025. Tentunya pemenang di seri perdana begitu penting untuk menjadi modal menghadapi 21 balapan ke depannya.

Berikut 5 Pembalap Calon Juara MotoGP Thailand 2025

5. Miguel Oliveira

Miguel Oliveira pembalap tercepat di tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang @pramacracing
Miguel Oliveira pembalap tercepat di tes pramusim MotoGP 2025 di Sirkuit Sepang @pramacracing

Oliveira akan menjalani musim perdanaya bersama Prima Pramac Yamaha di MotoGP 2025. Ia membela tim satelit Yamaha itu bersama KTM dan Aprilia.

Bagi Oliveira, Sirkuit Buriram sangat spesial karena ia pernah menang di edisi MotoGP Thailand 2022. Kala itu, Oliveira masih memperkuat KTM.

4. Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer. (Foto: Instagram/ferminaldeguer_54)
Fermin Aldeguer. (Foto: Instagram/ferminaldeguer_54)

Aldeguer adalah salah satu dari pembalap debutan di MotoGP 2025. Ia akan bertarung di MotoGP 2025 bersama tim satelit Ducati, Gresini Racing.

Aldeguer naik ke kelas MotoGP untuk menggantikan peran Marc Marquez di Gresini Racing. Dengan modal pernah menang di Moto2 Thailand 2023, maka Aldeguer layak menjadi salah satu kandidat pemenang di Sirkuit Buriram.

3. Fabio Quartararo

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo

Quartararo sejauh ini belum pernah menang di Sirkuit Buriram. Saat Quartararo keluar sebagai juara dunia MotoGP 2021, seri Thailand dibatalkan karena pandemi virus Covid-19.

Meski tak memiliki kenangan indah, setidaknya kali ini Quartararo memiliki modal yang baik untuk bersaing merebut kemenangan perdananya di Thailand. Sebab rider Monster Energy Yamaha itu sukses menampilkan performa yang menjanjikan selama tes pramusim MotoGP 2025.

 

